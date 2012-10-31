近日，由团市委、市农业局、市商务局、市扶贫办和洛阳广播电视台共同主办的“通河杯”洛阳市首届青年涉农创业大赛落下帷幕。经过初赛、复赛环节，14个项目进入决赛，电子商务、大数据、物联网等已广泛应用于涉农创业项目中。

专注一种农产品，打“突围战”

选手高昆是汝阳县靳村乡人，大学毕业后回乡创业。靳村乡地处伏牛山腹地，早晚温差大、环境位置优，培育出的香菇口感好、颜色鲜，全乡种植香菇农户占62%。

高昆将当地香菇种植的优势和互联网相结合，一方面在淘宝、京东等网络平台开店；另一方面在乡镇建立电子商务服务站，在城市建立农产品展销馆，沟通城乡形成销售网、物流网，促农产品走出去。

比赛中，不少选手和高昆一样，专注一种农产品，尝试利用电子商务和物流打赢特色农产品“突围战”。宜阳小伙张作帅把单一的红薯收购站发展为集红薯储藏、育种、种植、加工、销售于一体的综合性淀粉深加工企业，将红薯和粉条上网销售，成功将产品打入北京、上海、陕西、四川等地市场，年产值超2000万元；选手尚海敏采取“公司+合作社+基地+农户”的方式，带动160户农民种植黄秋葵3000亩，并建设黄秋葵深加工产业链，开发出黄秋葵花茶、黄秋葵油、黄秋葵酒等衍生产品，实现线上线下销售……

搭建农产品平台，畅通供需渠道

一边是农产品藏于深山愁销路，一边是市民对原生态绿色健康食品的需求与日俱增，如何把供求双方的需求有机结合？

选手田伟搭建的是“实体店+基地+互联网”农产品平台。首先，在全省范围内选择最佳的原生态农产品基地，如嵩县车村镇菌类产品种植基地等，农民只负责种植，并保障农产品质量。其次，建立农产品淘宝店铺、微店和农产品线下社区实体店铺，线上购物、线下体验，订单从原产地直供消费者或实体店，减少中间环节，保证农产品新鲜、价优。

涉农创业，不妨做做“减法”

详尽的创业计划、精彩的项目路演，比赛中，14名青年选手的创业激情高涨。决赛专家评审、浙科金石众创空间总经理陶涛表示，选手们的主要着力点大多在销售环节，实际上在生产环节、研发环节、检测环节也有很大的市场空间。

市电子商务协会副会长梁铁旺认为，发展农村电商最关键的是产品，农产品如何规模化、标准化生产是当前面临的难题。想要发展农村电商，要从生产源头进行改革。

中国科联经济发展研究中心研究员马仁伟建议，初次创业者定位要准，摊子不宜铺得太大，要善于抓重点，选择有特色的产品，进行单品突破。

“从这次比赛我看到了三个变化，农产品的互联网化、农业从业人员的专业化和农村项目的资本化。”洛阳恒生科技园运营总监、副总经理孙水斌说，这三个变化将深深影响未来20年农业和农业项目的前进方向。此外，孙水斌建议创业者适当做“减法”，专注自己的强项，整合优势，寻求合作伙伴，形成完整的商业闭环。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 秦卫红）