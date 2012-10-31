我市首次在美国硅谷举办“双创”推介会，邀请全球高端人才来洛创新创业。据悉，直通硅谷创新创业大赛将被打造成每年一届的“双创”赛事，以及我市在国际创新创业舞台上的一张“城市名片”。(详见11月17日本报03版相关报道)

对于一个充满激情的创业者来说，还有什么能比让自己置身于世界最高水准的创新创业平台，更加令人激动的呢？

直通美国硅谷，可以在硅谷创业训练营参加培训，这直接拉近洛阳创客与世界最顶尖创新的距离，这样的赛事，正是洛阳为吸引人才、提升城市整体竞争力而推出的创新举措。

综观国内，“创客潮”之所以能从北京、深圳、上海迅速向其他城市扩散，正是因为其他城市有了更多“筑梦”的阶梯，他们愿意为创客们搭建互联互通的创业服务平台体系，建立多层次的创新合作伙伴关系，正是因为当地政府愿意为创客们提供与企业、大学等更高创新平台的合作常态化培训，给创客们识别机会、整合资源、建设团队和开发运营项目提供有价值的辅导。

从美国硅谷归来的彭先兆博士，能领衔包括5名留美博士在内的9名高端人才一起来洛创业，看中的也正是洛阳为创客们“筑梦”提供的周到服务。他曾在与笔者聊天时谈到，“美国硅谷创业者”的标签让他受到了很多关注，很多洛阳创客也向他表达过对美国硅谷的向往。今天，洛阳打通了这个通道，就是为创客们能参与到世界顶尖创新平台搭建了一个阶梯。

一座城市对人才的吸引力够不够，衡量因素是多方面的，但是否有实现梦想的阶梯，无疑是重要一环。目前，这项赛事已经吸引了12家优胜团队企业落户洛阳，其中9家优胜团队企业的成员在美国硅谷创业训练营参加了培训，这本身就是最好的证明。

只有多搭建通往梦想的阶梯，才会有更多意料之外的创新涌现出来。

创客最需要的，就是“环境”为其“筑梦”增添动力。比如，加强政策支持，无论是在创客们的创业初期，还是在创意商业化、产业化的过程中，政府搭桥引线、玉成其事，为创客们不断“输血”，让创意想法能够对接更广更高的平台，尽可能多地释放“创客”蕴含的巨大能量。

几年前开始流行一个“落脚城市”的概念，我们相信，一个不断向人才传递政策善意的城市，一个争当创新发展排头兵、让有创新潜能者得到充分释放的城市，就是容易“落脚”乃至“筑梦”的城市。（万晓阳）