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洛阳公交集团今天11:25发布最新公交车线路调整信息： 7路、16路、17路、20路、23路、39路、55路、78路已经恢复正常。 洛阳公交集团今天09:40发布最新公交车线路调整信息： 5路国花路现恢复正常 5路宏进专线停运 7路从九都路新街恢复原线 10路恢复正常 11路牡丹广场调头 16路从新街走至黎明化工院 18路恢复原线 28路去回程改走古城路学子街恢复原线 31路绕行西苑桥到学府街恢复原线 32路去回程改走河洛路(不走158厂)至银川路走恢复正常 36路恢复 38路贠庄停发 38路后河线改走古城路忠义街后恢复 40路浅井头调头 45路华山桥调头 48路平等街调头返回 50路东方医院调头 51路停运 52路董村返回 54路恢复正常 55路从玻璃厂路走凯旋路到定鼎路后恢复原线 57路恢复正常 58路恢复正常 61路恢复 62路、63路、65路到徐屯返回 64路恢复 66路恢复 68路丰李停运 68路后河线走学子街恢复原线 69路恢复 72路停运 73路停运 76路恢复 78路学院路口调头返回 80路改走古城路忠义街后恢复 81路白园停运 83路麻屯恢复 84路停运 85路恢复原线 92路停运 94路停运 97路停运 98路恢复 伊滨专线停运 #恢复正常公交线路# 64路、10路、76路、57路、58路、18路、37路、5路国花路、66路、83路麻屯、98路恢复正常。 洛阳公交集团今天08:25发布最新公交车线路调整信息： 45路金业路段恢复到华山桥调头 78路学院路口调头返回 32路去回程改走河洛路(不走158厂)至银川路走恢复正常 7路从九都路新街恢复原线 18路恢复原线 16路从新街走至黎明化工院 洛阳公交集团今天07:27发布最新公交车线路调整信息： 64路暂时恢复原线 84路、94路停运 38路贠庄专线停发 37路恢复原线 38路、80路改走古城路忠义街恢复原线 洛阳公交集团今天07:21发布最新公交车线路调整信息： 5路宏进批发市场停发 83路常袋停发 5路国花路、66路、83路麻屯、98路恢复正常 28路、68路去回程改走古城路学子街恢复原线 55路从玻璃厂路后改走凯旋路、定鼎路恢复正常 薰衣草专线停运 39路从河洛路侯天路口(洛阳北波)调头返回 返回洛阳网首页>>