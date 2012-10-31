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洛阳公交线路最新调整信息 部分线路恢复正常
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网 2016-11-23 08:58
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　　洛阳公交集团今天11:25发布最新公交车线路调整信息：

　　7路、16路、17路、20路、23路、39路、55路、78路已经恢复正常。

　　洛阳公交集团今天09:40发布最新公交车线路调整信息：

　　5路国花路现恢复正常

　　5路宏进专线停运

　　7路从九都路新街恢复原线

　　10路恢复正常

　　11路牡丹广场调头

　　16路从新街走至黎明化工院

　　18路恢复原线

　　28路去回程改走古城路学子街恢复原线

　　31路绕行西苑桥到学府街恢复原线

　　32路去回程改走河洛路(不走158厂)至银川路走恢复正常

　　36路恢复

　　38路贠庄停发

　　38路后河线改走古城路忠义街后恢复

　　40路浅井头调头

　　45路华山桥调头

　　48路平等街调头返回

　　50路东方医院调头

　　51路停运

　　52路董村返回

　　54路恢复正常

　　55路从玻璃厂路走凯旋路到定鼎路后恢复原线

　　57路恢复正常

　　58路恢复正常

　　61路恢复

　　62路、63路、65路到徐屯返回

　　64路恢复

　　66路恢复

　　68路丰李停运

　　68路后河线走学子街恢复原线

　　69路恢复

　　72路停运

　　73路停运

　　76路恢复

　　78路学院路口调头返回

　　80路改走古城路忠义街后恢复

　　81路白园停运

　　83路麻屯恢复

　　84路停运

　　85路恢复原线

　　92路停运

　　94路停运

　　97路停运

　　98路恢复

　　伊滨专线停运

　　#恢复正常公交线路#

　　64路、10路、76路、57路、58路、18路、37路、5路国花路、66路、83路麻屯、98路恢复正常。

　　洛阳公交集团今天08:25发布最新公交车线路调整信息：

　　45路金业路段恢复到华山桥调头

　　78路学院路口调头返回

　　32路去回程改走河洛路(不走158厂)至银川路走恢复正常

　　7路从九都路新街恢复原线

　　18路恢复原线

　　16路从新街走至黎明化工院

　　洛阳公交集团今天07:27发布最新公交车线路调整信息：

　　64路暂时恢复原线

　　84路、94路停运

　　38路贠庄专线停发

　　37路恢复原线

　　38路、80路改走古城路忠义街恢复原线

　　洛阳公交集团今天07:21发布最新公交车线路调整信息：

　　5路宏进批发市场停发

　　83路常袋停发

　　5路国花路、66路、83路麻屯、98路恢复正常

　　28路、68路去回程改走古城路学子街恢复原线

　　55路从玻璃厂路后改走凯旋路、定鼎路恢复正常

　　薰衣草专线停运

　　39路从河洛路侯天路口(洛阳北波)调头返回

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[ 责任编辑： 崔天运 ]
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