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洛阳公交集团今天11:25发布最新公交车线路调整信息：
7路、16路、17路、20路、23路、39路、55路、78路已经恢复正常。
洛阳公交集团今天09:40发布最新公交车线路调整信息：
5路国花路现恢复正常
5路宏进专线停运
7路从九都路新街恢复原线
10路恢复正常
11路牡丹广场调头
16路从新街走至黎明化工院
18路恢复原线
28路去回程改走古城路学子街恢复原线
31路绕行西苑桥到学府街恢复原线
32路去回程改走河洛路(不走158厂)至银川路走恢复正常
36路恢复
38路贠庄停发
38路后河线改走古城路忠义街后恢复
40路浅井头调头
45路华山桥调头
48路平等街调头返回
50路东方医院调头
51路停运
52路董村返回
54路恢复正常
55路从玻璃厂路走凯旋路到定鼎路后恢复原线
57路恢复正常
58路恢复正常
61路恢复
62路、63路、65路到徐屯返回
64路恢复
66路恢复
68路丰李停运
68路后河线走学子街恢复原线
69路恢复
72路停运
73路停运
76路恢复
78路学院路口调头返回
80路改走古城路忠义街后恢复
81路白园停运
83路麻屯恢复
84路停运
85路恢复原线
92路停运
94路停运
97路停运
98路恢复
伊滨专线停运
#恢复正常公交线路#
64路、10路、76路、57路、58路、18路、37路、5路国花路、66路、83路麻屯、98路恢复正常。
洛阳公交集团今天08:25发布最新公交车线路调整信息：
45路金业路段恢复到华山桥调头
78路学院路口调头返回
32路去回程改走河洛路(不走158厂)至银川路走恢复正常
7路从九都路新街恢复原线
18路恢复原线
16路从新街走至黎明化工院
洛阳公交集团今天07:27发布最新公交车线路调整信息：
64路暂时恢复原线
84路、94路停运
38路贠庄专线停发
37路恢复原线
38路、80路改走古城路忠义街恢复原线
洛阳公交集团今天07:21发布最新公交车线路调整信息：
5路宏进批发市场停发
83路常袋停发
5路国花路、66路、83路麻屯、98路恢复正常
28路、68路去回程改走古城路学子街恢复原线
55路从玻璃厂路后改走凯旋路、定鼎路恢复正常
薰衣草专线停运
39路从河洛路侯天路口(洛阳北波)调头返回
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