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初雪后洛阳市开启“冰冻模式” 解冻别用开水急烫
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-23 09:32
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　　昨日，一场大雪如期而至，我市也开启了“冰冻模式”。在大家纷纷添衣保暖的时候，也别忘了为家中的水管、水龙头等用水设施“穿衣戴帽”，做好防冻处理，以免影响正常用水。如果家中用水设施上冻了，应该如何解冻？

　　洛阳北控水务集团有限公司的相关负责人来为大家支招：

　　方法一“穿衣戴帽”

　　对暴露在户外的上水管道、水龙头等用水设施，可用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料进行包裹；保持水表井干燥、清洁；水表井内填放锯末或其他保温材料，或者铺盖草毡等，以防水表冻裂。

　　方法二“滴水成线”

　　严寒天气，没有暖气的居民，可在晚间稍稍拧开水龙头使水滴成线(可储于容器内使用)，防止夜间上冻。

　　方法三“排空设施”

　　如果家中长期无人居住，应关闭门窗以保持室内温度，并将总阀门关闭，排空管中余水。

　　一旦发生管道上冻，可根据管材不同采取以下方法解冻。

　　镀锌钢管：可用温水浇淋，特别是弯头处，亦可用电吹风等烘烤。忌在同一位置长时间烘烤，以免造成水管破裂。

　　铝塑管、PVC、PE、PPR管材等：可先用热毛巾包裹后，用温水从水龙头沿支管慢慢浇淋，忌用火直接烘烤或用开水急烫。

　　水表：可使用不超过60℃的温水冲淋，忌用火烘烤或过热的开水直接冲淋水表。

　　上冻的水管或者水表，解冻时均忌用硬物敲打。(洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 崔建宇)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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