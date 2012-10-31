核心提示

装备制造业是我市传统优势产业和支柱产业之一，具有良好的产业基础和发展潜力。省第十次党代会报告明确提出我市发展新的战略定位，其中包括“建设全国重要的现代装备制造业基地”。

近日，我市出台《构建现代产业体系促进先进装备制造业发展实施方案》(下称《方案》)，针对目前存在的发展速度缓慢、产业结构不优、创新能力不强等问题，提出要努力突破关键核心技术，提高产品质量，优化产业结构，增强产业核心竞争力，建设全国重要的现代装备制造业基地。

1 到2020年主营业务收入5000亿元

市工信委相关负责人介绍，近年，我市装备制造业向高端化、智能化、集约化、绿色化方向快速发展，目前，已形成大型成套装备、交通装备、农业及工程机械、轴承及基础件等装备制造业支柱产业。去年，全市装备制造业规模以上企业有684家，实现主营业务收入2282.2亿元。

《方案》提出，力争到2020年，我市装备制造产业主营业务收入达到5000亿元，年均增长17.8%以上；产业规模不断扩大，引进和培育主营业务收入超300亿元企业3家、超200亿元企业3家、超100亿元企业5家、超10亿元企业20家、超亿元企业100家。

2 瞄准六大方向进行重点突破

《方案》明确，我市要重点瞄准六大方向，谋划一批延链补链储备项目，充分挖掘和培育新的投资增长点，带动全市制造业生产技术水平、智能化水平和核心竞争力全面提升。

-大型成套装备

重点提升直径12米以上矿用自磨机、球磨机、高速铁路无砟轨道铺设装备等产品生产能力，重点引进千万吨级大型露天矿成套设备、煤炭超深矿建井及提升等大型成套设备的系统集成和核心部件生产企业。

-交通装备

着力扩大和谐型电力机车维修及城轨车辆组装能力，重点引进城轨地铁车辆、轨道探伤车及铝合金车体车厢、高铁轴承等研发生产企业；发展重型卡车、矿用卡车、房车等高附加值产品；着力发展车用动力电池、车载充电机等，重点引进新能源汽车整车及电机电控等关键零部件企业。

-农机及工程机械

改造和提升农机关键零部件绿色制造能力和自动化制造与检测能力；重点发展大马力拖拉机、联合收割机、大型液压挖掘机、大马力推土机、架桥机、运梁车、高铁无砟轨道铺设机械、高速公路养护设备等。

-轴承及基础件

重点支持航空航天、特种、大型精密轴承和齿轮生产，突破高速铁路轴承、高精密RV减速机、核电锻件、压力容器、特种大型铸锻件等核心部件关键技术；重点引进伺服电机、等速万向节、滚珠丝杠等高附加值核心配套产品研发生产企业。

-机器人及智能装备

重点发展经济型焊接、搬运、码垛等机器人装备；积极拓展水下机器人、消防灭火侦察机器人、灾区侦测机器人、专业服务机器人、个人和家用机器人产品及机器人专用精密轴承、新型传感器、控制系统等核心部件技术和制造装备产品；重点引进精密减速器、新型传感器、智能数控机床、机器人本体及智能制造装备研发生产企业。

-新能源装备

重点提高风电轴承、叶片、大功率风电齿轮箱、核电锻件等关键零部件技术水平和制造能力；重点发展兆瓦级以上风电成套机组、地热与超低温余热发电成套装备、大型高品质铸锻件等高端装备及关键部件的研发及制造能力。

3 确定七大任务提升整体水平

对于“十三五”先进装备制造业发展的主要任务，《方案》进行了具体部署。

-坚持把创新摆在先进装备制造业发展全局的核心位置，提升产业技术创新能力。

-坚持把开放作为发展先进装备制造业的重要举措，提升承接产业转移的专业性和实效性。

-坚持把智能制造作为发展先进装备制造业的主攻方向，推进信息化与工业化深度融合，促进装备制造业与“互联网+”融合发展。

-坚持把提升企业综合实力作为带动先进装备制造业整体竞争力提升的重要着力点，引领和带动行业整体竞争力提升。

-坚持把拓展地企合作空间作为先进装备制造业跨越发展的新举措，以市场为导向、以产业为牵引、以资本为纽带、以项目为抓手，推进地方与驻洛央(省)企积极探索新的合作关系和合作模式。

-坚持把优化企业金融环境作为推进先进装备制造业发展的重要环节，持续优化融资结构，创新融资机制，加快资金向优势企业流动。

-坚持把产业集聚区作为先进装备制造业转型升级、创新发展的科学载体，丰富完善载体功能，培育壮大企业群体，增强要素集聚和辐射带动能力。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 贾蒙飞 孟振强）