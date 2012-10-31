2017年1月1日起，我市将与全国同步进行第三次农业普查入户访问登记。今年12月1日至31日，我市将开展第三次全国农业普查宣传月活动，促进广大农村干部群众关心、重视、配合农业普查工作，确保普查顺利开展。这是记者从昨日召开的全市第三次全国农业普查宣传工作会议上获悉的。

农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。此次普查涉及我市所有乡镇和涉农办事处近3000个行政村127万农户。普查内容涉及农业用地情况，农业土地利用和流转情况，农业生产与结构情况，新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况，新农村建设情况，农村人居环境与农民生活方式变化情况等。普查的行业范围包括农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。此次普查还将应用遥感测量、手持智能数据采集终端、联网直报等现代信息技术进行数据采集、传输，有效提升数据准确性和工作效率。

会议强调，查清农业、农村、农民基本情况，对科学制定“三农”政策、促进农业现代化具有重要意义。此次农业普查对象多、内容多、业态多、手段新，各地各相关单位要高度重视、统筹协调，创新形式、注重实效，扎实开展好宣传月活动，为普查顺利开展营造良好氛围。（洛阳日报记者 白云飞）