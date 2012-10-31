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洛阳市首次发布企业诚信建设“红黑榜”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-23 08:49
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　　昨日，我市第10个“11·22诚信日”暨2016年度诚信建设“红黑榜”发布仪式在洛阳博物馆举行。这是我市首次发布企业诚信建设“红黑榜”。

　　2007年，我市率先在全省把每年的11月22日确立为城市“诚信日”，把“一是一、二是二”这个老百姓耳熟能详的口号作为城市的诚信理念，推动诚信建设。10年来，我市大力开展诚信宣传教育、社会实践活动，大力褒扬诚信、惩戒失信，着力打造“诚信洛阳”品牌，涌现出一大批诚信先进典型，社会信用工作不断深入，诚信建设制度化、惩戒措施具体化进一步落实，为全省诚信建设作出了示范。

　　下一步，我市将全面落实社会信用建设各项工作任务，加快社会信用体系建设，建立和完善制度体系，构建以政府信用为主导、企业信用为重点、个人信用为基础、司法信用为保障的全社会信用工作体系；尽快启动和发挥信用信息平台的功能和作用，实现我市信用信息的互联共享；逐步培育征信市场，加快建立社会信用评价和服务体系；逐步完善信用奖惩机制，定期开展重点领域信用工作专项治理整顿，不定期发布企业诚信建设“红黑榜”；引导提升全社会信用水平，树立和打造洛阳对外诚信形象，形成全社会共同参与信用建设的良好局面，把我市打造成全省的诚信高地。

　　发布仪式上，省发改委有关负责人解读了省政府日前出台的《建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案》。

　　我市“11·22诚信日”发起人、国家开发银行原总顾问史善新，省文明办专职副主任张曼如，市委常委、宣传部部长杨炳旭，副市长娄会峰等参加活动。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 徐巧丽）

　　??相关链接

　　我市首次发布企业诚信建设“红黑榜”，表彰了2016年度洛阳市“诚信民营企业”“诚信建设先进个人”，洛阳隆华传热节能股份有限公司和洛阳市平乐正骨文化研究院院长郭芫沅等25家企业和10名个人分别被列入诚信建设“红榜”；伊川县鹏展新型建材厂等5家企业被列入诚信建设“黑名单”。

　　2016年度洛阳市诚信民营企业、诚信建设先进个人名单

　　一、诚信民营企业

　　1.洛阳隆华传热节能股份有限公司

　　2.洛阳炼化宏达实业有限责任公司

　　3.洛阳新农村蔬菜食品有限公司

　　4.洛阳金达石化有限责任公司

　　5.河南鸿祺科贸有限公司

　　6.洛阳市美源包装有限公司

　　7.洛阳卓格哈斯机械有限公司

　　8.河南百信药业有限公司

　　9.洛宁华泰矿业开发有限公司

　　10.洛阳中冶重工机械有限公司

　　11.河南省科融科技有限公司

　　12.河南米乐谷食品有限公司

　　13.洛阳市青峰网络科技有限公司

　　14.洛阳市科丰冶金新材料(集团)有限公司

　　15.栾川县潭头金矿有限公司

　　16.洛阳精密机床有限公司

　　17.洛阳市钢峰工程机械制造有限公司

　　18.洛阳机车车辆配件有限公司

　　19.洛阳福格森机械装备有限公司

　　20.洛阳市浩洋服饰有限公司

　　21.洛阳大豫实业有限公司

　　22.河南省前进化工科技集团股份有限公司

　　23.河南宏元精铸有限公司

　　24.洛阳宇航重工科技股份有限公司

　　25.洛阳阳城石油化工有限公司

　　二、诚信建设先进个人

　　1.郭芫沅 洛阳市平乐正骨文化研究院院长

　　2.王文胜 洛龙区太康路体育彩票经营部经理

　　3.王瑞元 庞村镇东庞村支部书记

　　4.董朝新 洛阳阿新奶业有限公司董事长

　　5.年永安 河南鑫融基金控股份有限公司董事长

　　6.高小军 洛阳市公安局高新分局

　　7.亢社欣 洛常路参与交通抢险救援义务工作者

　　8.李红波 吉利区图书馆馆员

　　9.朱炳欣 栾川县人民医院护士

　　10.田战年 洛阳鸿星电器公司经理

　　2016年度诚信建设“黑名单”名单

　　1.伊川县鹏展新型建材厂

　　2.栾川县鑫旺选矿有限公司

　　3.郑州驻洛润弘电力工程有限公司

　　4.洛阳市志恒钨钼制品有限公司 5.嵩县振华房地产开发有限公司

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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