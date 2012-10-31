昨日中午，环卫工人在冒雪清理积雪

市政建设集团新区养护分公司在凌波大桥上进行除雪、融雪作业 (市政建设集团供图)

我在喝茶赏雪景，我在带孩子打雪仗，我在雪中拍美照……昨日，当很多人在朋友圈“晒情调”的时候，市政、民政等部门工作人员却在冒雪工作，只为让市民安全出行、温暖度灾。

市政除雪：24小时不间断，发现桥面结冰请及时报警

降雪后，桥梁和涵洞路面极易结冰，很容易引发交通事故。昨日清晨6时许，200余名市政工人就集结完毕，进入全员待命状态。

昨日一早，《洛阳晚报》记者在瀛洲大桥看到，市政建设集团新区养护分公司的人员、车辆已开始除雪作业。该公司副经理赵晓勇说，这已经是他们早上第二次撒融雪剂了，由于桥面温度过低，降雪又一刻不停，所以除雪后不一会儿就会再结冰。为了确保夜间车辆通行安全，工作人员不得不持续融雪。

市政建设集团养护工程部部长黄同军介绍，他们这次出动近400人，从昨日凌晨开始行动，对洛河市区段的6座大桥和跨陇海铁路的4座大桥及定鼎立交桥、九都路解放路路口下穿涵洞等重点区域，进行除雪、融雪作业。

“由于夜间气温会降低，桥面更容易结冰，因此我们的除雪作业将不间断进行。”黄同军说，各桥梁责任人会不间断对辖内桥面结冰情况进行巡查，即下即清。

市民如发现有桥面结冰可立即拨打110或者12319城建热线，市政人员将及时前往除冰。

环卫工人：全员上阵清理积雪，呼吁商户“各扫门前雪”

降雪后，环卫工人在完成日常保洁任务的同时，还要开展除雪工作。我市环卫部门对人员、机械力量进行了统一调配，重点对人行道、公交站点、十字路口、繁华商业区周边及市区主干道进行清理。

市环卫处党支部书记张珞表示，从此次降雪情况看，由于需要清扫面积大，即使环卫部门做到全员上阵，城市区仍可能出现部分地段积雪不能及时清理的情况，希望沿街单位、商户“各扫门前雪”。

救助管理站：日夜巡逻救助流浪乞讨人员

前日气温骤降，市救助管理站立即连夜展开了救助巡查，由站长王铭安、副站长马国昌等带队，分4组全市巡逻劝导救助。

截至昨日晚间，共劝导流浪乞讨人员40余人次，其中7人接受救助，每人发1床棉被、1套棉衣、5包方便面和1包火腿肠。

截至记者发稿时，市救助管理站巡查人员仍在不间断上路巡查，寻找需要救助的流浪乞讨人员。

民政救灾：已储备棉衣、棉被等应急物资7000余套

昨日，市民政部门下发《关于防范做好暴雪灾害救灾工作的紧急通知》，要求各县(市)区启动24小时值班制，高度关注天气变化和因雪灾给人民群众生产、生活带来的影响，遇有灾害及时统计报告；做好防暴雪和防冰冻灾害准备工作，特别要做好御寒棉衣、棉被等救灾物资的准备。

目前我市已储备棉衣、棉被等应急物资7000余套，各县(市)区也与当地大型超市、商场签订了米面油采购等应急保障协议，保证遇有灾害事件能得到及时、有效应对。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 贾光明 陶军/文 记者 杜武/图）