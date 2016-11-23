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暴雪袭洛 全力应对

在西苑桥上，市政集团除雪车抛撒融雪剂清除积雪 记者 梅占国 通讯员 贾光明 摄

　　核心提示

　　21日夜里至昨天白天，我市普降暴雪到大暴雪，部分地区出现特大暴雪，市区道路、高速公路通行受到显著影响，公交、客运遇阻，供热压力加大。我市多部门启动应急预案，全力应对，全力保障城乡居民生产生活秩序。

　　交警：

　　全力指挥疏导保障出行安全

　　因大范围降雪，昨日我市市区道路和高速公路通行受到显著影响，交警部门快速反应，加强疏导，避免重特大交通事故发生。

　　市交警支队负责人介绍，从昨日9时许开始，我市降雪量明显增大，市区各条道路上出现明显积雪，道路湿滑，车辆通行受阻。王城大道李屯特大桥至郭寨立交桥段因道路坡度大、积雪结冰，车轮打滑现象严重，昨日17时许处于断行状态，交警部门分别在该段道路两端劝返相关车辆；310国道小李村立交桥附近也有不少车因坡陡路滑被困。

　　为应对严峻形势，交警部门提前完善预案，除了组织民警在重要路口、坡道值守，不间断指挥疏导车辆外，还通过微博、微信发布实时路况信息，提醒居民注意易滑路段、减少出行，以免发生交通事故；对居民和外地司机的各类求助及时受理、快速解决。

　　根据交警部门预判，近期我市气温持续走低，积雪融化需要一段时间，居民近期如需经过王城大道李屯特大桥至郭寨立交桥段、瀛洲路534医院至河洛路段、310国道唐寺门至洛孟路段、310国道汉宫路至王祥河段、定鼎路310国道至定鼎大桥段等坡道路段时，请听从民警指挥。

　　至昨日14时14分，我市所有高速公路全部封闭，收费站全部关闭。市交警支队高速交警大队负责人表示，除了及时与路政部门沟通，采取融雪、除冰措施外，高速交警大队还加强路面巡逻防控，对因事故滞留在高速公路的群众，及时就近进行安置，避免发生意外。至昨日下午，我市各高速公路收费站外未出现大量车辆积压等待上站情况。

　　截至昨日18时，我市所有高速公路和收费站仍处于封闭状态。民警提醒，居民可及时关注高速交警大队官方微博“洛阳高速交警”或拨打67872168了解高速公路通行信息。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健 李旋）

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来源： 洛阳网-洛阳日报    2016-11-23 08:52 [ 责任编辑： 史戎戎 ] 返回洛阳网首页>>
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