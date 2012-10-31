高速公路收费站关闭 通讯员 李旋 摄

昨日的降雪，令我市两大汽车站及北郊机场先后停发客车或取消航班，陇海铁路和郑西客运专线部分区段限速运行也导致途经我市部分列车出现晚点。建议您这两天在出行前查好航班、客车或列车运行情况，提前规划行程。

公交 50余条线路停运或改线

截至昨日18时30分记者发稿时，受雨雪天气影响，市区已有50余条公交线路停运或者改线。其中，停运的公交线路有68路丰李线、38路贠庄线、36路、51路、73路、85路、89路、92路、93路、97路、伊滨专线。

市公交集团有关负责人说，由于改线的即时性较强，他们将根据道路情况对线路随时做出调整，努力保持正常运行。由于路况较差，为保证市民乘车安全，保持运行的线路可能出现晚点、压车等现象，希望乘客给予理解。另外，坐公交请留意司机提醒。线路最新变化信息将通过公交微博、微信及时发布，乘客也可拨打公交热线63411661进行咨询。

汽车站 停发全部客车

市交运集团也发布紧急通知，由于路面结冰、高速封闭，市交运集团所属的所有汽车站，包括洛阳汽车站、锦远汽车站、孟津汽车站、洛宁汽车站、汝阳汽车站、嵩县汽车站、偃师汽车站、新安汽车站、伊川汽车站、宜阳汽车站等，所有客运班次全线停运。市交运集团有关负责人表示，将根据路况及时调整发车状态，有乘车需要的市民可拨打相关电话进行咨询：

高速公路 收费站全部关闭

昨日，记者从市交警支队高速大队了解到，受雨雪天气影响，昨日12时30分，我市辖区高速路段及收费站全部关闭，恢复通行时间暂无法确定。

市交警支队高速大队相关负责人说，降雪发生后，根据相关应对冰雪恶劣天气的预案，相关作业车辆已陆续上路作业，但由于持续降雪，加上道路车流量较大，作业任务量大、难度较高。

我市辖区高速路段全部关闭后，相关单位根据需要增派了作业车、人员上路，对易冻、易堵、易发生交通事故的关键交通点段进行撒盐除冰作业。

此外，记者从市交警支队高速大队事故中队了解到，昨日8时至18时，我市辖区高速路段发生交通事故20余起，其中70%的事故为单方事故，所有事故未造成人员伤亡。

截至昨日发稿时，我市辖区高速路段及全部收费站处于关闭状态。对此，《洛阳晚报》将持续关注，您可关注本报微博了解最新的高速路况。

铁路 列车限速运行

记者了解到，为确保我市铁路在大雪恶劣天气情况下的运输畅通，我市铁路部门启动应急预案，派出人员对铁路线路进行巡检，对关键位置的积雪进行清扫，各车站也采取铺设草垫和防滑毯等措施保障旅客出行安全。

由于降雪较大，为保证列车运行安全，昨日途经陇海线和郑西客运专线部分区段的列车限速运行，部分普速列车和20余趟动车组列车出现不同程度晚点。截至昨日18时，铁路部门的除雪工作还在进行，虽然仍有部分列车晚点，但我市铁路各线路畅通，车站秩序井然，未发生大批旅客滞留的现象。

受天气影响，铁路部门预计今明两天仍会有列车晚点，请旅客及时关注车站广播及公告，铁路各车站也增设了退票、改签窗口，方便旅客退票或改乘其他列车。

机场 跑道关闭

昨日上午，随着降雪逐渐增大，洛阳北郊机场的进出港航班开始出现延误。昨日12时12分，北郊机场由于跑道积雪关闭，由昆明飞来的MU5799次航班备降至太原，原定从北京、上海等地飞来的航班及洛阳飞往上海、广州等地的航班先后取消。截至记者发稿时，北郊机场跑道仍未开放，进出港航班仍在延误或已取消。

目前，北郊机场已组织工作人员对机坪、跑道等区域进行除雪作业，为航班尽快恢复运行做好准备。同时，机场安排员工做好航班延误后旅客的服务和保障工作，协助办理客票查询、改签、退票等手续，为被取消航班的旅客及时提供住宿场所。机场方面提醒，广大旅客在出行前请提前查询好出发地及到达地的天气情况，咨询航班运行情况，如遇特殊情况可及时调整行程。北郊机场问询电话：62328666。

洛阳汽车站63233186

锦远汽车站63195333

洛宁汽车站66232018

偃师汽车站67711059

嵩县汽车站65202110

汝阳汽车站68233110

孟津汽车站67912706

新安汽车站67296100

伊川汽车站68370117（洛阳晚报记者 王澍 郭学锋 连漪 通讯员 郭琦 廉洁 郑泽宁 李旋）