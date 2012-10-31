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伊滨区不断完善基础设施与公共服务 加快构建现代城镇体系
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-23 08:52
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　　近日一大早，伊滨区寇店镇沙沟村的李老太，约着邻里4位老太太，在家门口搭上了901路公交车。

　　李老太今年70多岁，来洛阳的次数用一只手都数得过来。最近一次是孙女前两年结婚的时候，她搭着亲戚的三轮车，到关林市场给孙女置办嫁妆。平时，她最多也只到过寇店镇的镇中心赶个集。

　　“来了，来了。”看着公交车缓缓驶来，李老太开心地招呼着同伴。

　　11月8日，伊滨区901路、902路环线公交车正式运营。

　　在此之前，伊滨区的诸葛镇、李村镇、庞村镇、佃庄镇都有通往市区的公交车，唯独寇店镇地处山区，路程远不说，乘客也不多，公交线路迟迟没有开通。

　　于是，在家门口就能坐公交车进城，成了寇店镇村民们一直以来的心愿。

　　今年6月，伊滨区管委会开始着手调研。

　　公交线路怎么走？站点怎么停？票价怎么定？公交线路开通后要克服哪些困难？一个个群众最关心的公交话题，都成为调研的重点。

　　为了吸纳更多意见和建议，伊滨区组织沿线各村“两委”班子成员以及村民代表，试走了好几条线路，站点也在不停地调整。

　　“开通公交以服务群众为前提，票价一定不能高。”伊滨区管委会副主任于红杰说。

　　可票价低了，公交运营企业就要亏本。区里决定，从今年起连续4年，由管委会对市交运集团进行补贴，从而保障公交线路的持续运营。

　　持续了两个月的调研，大头总算落地了。

　　10月29日，901路、902路公交车试运行，共投入22台新能源环保电动公交车。901线路全长65公里，全程需运行120分钟左右。902线路全长50公里，全程需运行100分钟左右。

　　公交线路开通了，寇店镇的群众在街头放起了鞭炮庆祝。

　　“这辈子还是头一次坐公交，可是件喜庆的事儿。”

　　“俺山里人也能坐公交进城了。”

　　…………

　　老百姓都高兴地合不拢嘴。

　　试运行的头两天，伊滨区又组织村民代表，坐着公交车实地转了好几圈。902路本来设计的上庄村、伊滨区管委会、下庄村3个站点，有村民说下庄村离管委会太近，建议取消，就可以减少公交车停靠的时间。有村民询问，老年人乘坐这两路公交车是否可以享受洛阳市老年人乘坐公交车的优惠政策。伊滨区交通局立即着手准备老年公交卡的信息采集和制卡工作，预计下个月就可为村民办理。

　　…………

　　一个个群众的建议和诉求，都迅速有了回音。

　　作为我市中心城区三大板块之一，伊滨区在加快构建现代城镇体系中任务艰巨。今年以来，该区不断完善基础设施和公共服务体系，群众生活越来越舒适便捷。

　　以前，顾龙路以南都没有像样的路，土路或是砂石路最怕下雨天。现在，随着玄奘路、兴业路、沙沟路等项目的实施，村民出行更加方便了。

　　以前，村民出行都是乘坐中巴车先到偃师，然后再倒车去洛阳，这样来回折腾最少也得三四个小时。现在，伊滨区已经开通了92路、93路、94路、97路、80路等多条固定公交线路，还有11条公交临时专线，基本满足了全区村民的出行需求。

　　下一步，该区还将继续对新建道路实施亮化、绿化工程，加紧设置交通标志，同时根据群众需求继续开通更多公交线路，为群众出行营造更加优良的环境。（洛阳日报记者 李迎博 特约通讯员 杨鸿雁）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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