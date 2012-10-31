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昨天洛阳市普降暴雪 出现罕见雷打雪现象
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-23 09:34
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　　下雪啦！昨日，我市普降暴雪，局部地区迎来大暴雪，这是今年入冬以来市区迎来的首场降雪。来势汹汹的雪花不仅刷爆了洛阳人的朋友圈，也给大家的出行带来了不便。据市气象台预测，今天白天阴天转多云，但最高气温仍在0℃以下，雪后道路易结冰，您要注意出行安全。

　　受强冷空气和高空低槽影响，昨日3时许，我市北部地区上空飘起了零星雪花，随后降雪由西向东陆续“光顾”了我市各县(市)区。9时左右，雪越下越大。10时，市气象台发布暴雪蓝色预警信号和道路结冰黄色预警信号；12时40分和15时5分，暴雪预警信号由橙色上升为红色。截至昨日18时，降雪仍在继续，于今日凌晨渐渐停止。

　　夏季打雷是再正常不过的天气现象，可在昨日13时许，一些市民听到了一声响雷，不少人以为出现了“幻听”。

　　“在降雪的同时伴有打雷，这种现象叫做雷打雪，属于较罕见的天气现象。”市气象台专家说，形成该天气现象的原因主要是此次冷空气势力较强、速度较快，加上前期地表温度较高，冷暖空气相遇发生剧烈“碰撞”，产生对流天气。

　　昨日，省内其他一些市也出现了降雪。来自省气象服务中心发布的消息称，三门峡、郑州等地发布了暴雪红色预警，截至昨日21时，上述地区降雪量已超过15毫米。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 郭换换）

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　　今冬初雪，比以往来得稍早些

　　2013年冬季干旱缺雪，直到2014年2月4日迎来当季首场降雪。

　　2014年冬天，“雪姑娘”再度姗姗来迟，2015年1月27日我市普降大雪，成为当年冬季首场大范围降雪。

　　2015年11月23日，市区迎来当年入冬后的首场降雪。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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