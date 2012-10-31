今日，我市迎来入冬以来首场大范围降雪，强降温降雪天气给群众生产生活带来了不同程度的影响。省委常委、副省长、市委书记李亚高度重视并作出重要批示，强调坚持以人为本、安全第一，采取强有力的措施，积极应对强降温降雪天气影响，确保城乡居民正常的生产生活秩序。

李亚强调，各地各部门要高度重视强降温降雪天气防范应对工作，进一步完善和落实应急预案，全力做好灾害救助和农业生产工作，确保城乡群众特别是深山区贫困群众的正常生产生活秩序；全力组织好市场供应，加强市场监管，确保市场供应充足、市场秩序稳定；全力做好煤、电、油、气、暖等保障工作，确保生产要素可靠供应；全力做好运力调配，防止因道路结冰等造成交通事故，努力维护交通运输安全畅通。

市委办公室、市政府办公室今日联合下发《关于做好低温雨雪冰冻天气应对工作的紧急通知》。《通知》指出，各级各部门要以高度的政治责任感和使命感，认真总结近几年应对低温雨雪冰冻灾害的经验教训，进一步完善并及时启动雨雪冰冻灾害应急预案，健全各相关职能部门之间的协同配合和应急联动机制，加强领导、周密部署、强化责任、落实措施、认真应对，确保公众生命财产安全和社会大局稳定。

《通知》强调，要做好灾害救助工作。各级各部门要密切关注灾情变化，及时开展灾害隐患排查，受雨雪灾害影响地区要加大救灾资金、物资投入力度，妥善安排好受灾群众基本生活。要加大对农牧业生产抗灾救灾支持力度，最大限度减少损失。要做好低保家庭、困难群众、残疾人、五保户等弱势群体的帮扶工作，为抗雪条件较差的棚户区、边远山区困难家庭和敬老院、福利院等提供有效服务和救济救助，确保正常生产生活得到保障。要做好对流浪、乞讨人员的救助工作，按照属地管理原则，责任到人，不留盲点，保障基本生活。

《通知》强调，要确保交通运输通畅。城管部门要及时做好城市道路的除雪除冰工作，确保城市道路通畅，保障人民群众正常出行。交通部门要做好运力资源调度、旅客疏导等“保畅通”应急准备。公安交警部门要加强交通管理，及时发布交通流量信息，全力防止交通阻塞。全市各单位要积极开展本单位及周边道路的积雪清除工作。要动员全社会力量清除道路特别是机动车道、人行道积雪，确保城市区交通和行人出行安全。

《通知》强调，要保障市场物资供应。各级各部门要以保障群众生产生活需求为重点，保证重要资源市场供应。电力、通讯、供水、供气、供暖等部门要组织专门力量，落实抢修队伍，做好值班执勤，全力确保电力通讯供水供气供暖畅通。要加强粮、油、肉、菜等农副产品市场供应、调运和价格监管，维护正常市场流通秩序，保证雨雪天气情况下日常生活物资的正常供应。

《通知》强调，要强化安全生产工作。各地各单位要高度重视恶劣天气安全生产工作，制订完善应急和处置预案，层层落实责任和防范措施，确保低温雨雪冰冻灾害天气期间的生产安全。相关部门要组织力量对全市产业集聚区、重点厂矿、重点场所、重点生产运输环节进行全面、深入的检查，最大限度地排查和消除各类事故隐患。

《通知》还强调，各级各部门要严格实行24小时值班制度和领导带班制度，切实做好应急值守工作。要密切关注可能出现的灾害性天气变化，充分依托公共媒体及渠道发布预警信息，引导社会公众做好防雪抗冻工作。(洛阳日报记者 李江涛)

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