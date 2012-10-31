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山东东营一女司机酒驾被查 脱光上衣往交警身上扑
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 齐鲁晚报 2016-11-22 15:08
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　　原标题：东营女司机酒驾被查，无理取闹脱光上衣往民警身上扑

　　近日，一个东营女司机脱掉上衣与交警理论的视频在网络上流传。记者21日核实后获悉，事件发生在11月2日，东营交警在东营北收费站夜查时，一辆轿车不接受检查，闯进了收费站通道，民警将该车拦下，一女驾驶员不配合民警执勤，并脱光上衣往民警身上扑。经抽血检测，该女子为醉酒驾驶。

　　11月2日22时许，东营市公安局高速交警支队民警在东营北收费站组织夜查时，一辆白色轿车不按照交警的指挥靠边检查，径直闯进了收费站的通道，民警迅速向前将该车拦下。经检查，驾驶员是一名女性，交警要求其出示驾驶证和行驶证时，她表示没有带驾驶证。民警将该车移至执勤区域，对该女子进行进一步核查。

　　据执勤民警介绍，该女子及其同车人极不配合交警的工作，在现场无理取闹，采取过激行为，竟然以脱光了上半身衣服的方式拒绝交警对其进行酒精含量检测。

　　正常工作受到干扰后，民警拨打电话请求支援，“我们在东营北收费站执勤，有妨碍公务的，请支援。”然而，该女子却含糊不清地反问交警：“妨碍公务是吗？你怎么不说妨碍我通行呢？”

　　记者从民警执法记录仪拍下的视频中看到，一名男子说“脱了，全脱了”，一边说着一边拿起手机拍摄。脱光上半身的女子拽着民警的衣服、拉着民警的胳膊不让民警打电话，“哎，我又不是不配合你”，不停地干扰民警执法。

　　“女子采取过激行为，先是将自己的外套和内衣全部脱掉，然后往执勤民警身上扑，妨碍了执勤公务，这种情况时有发生。”东营市公安局高速交警支队民警张荣成介绍说，该女子目的就是为了逃避法律对她酒后驾车行为的处罚。

　　最后，执勤民警按照相关法律规定强行将该女子带至附近的胜利医院提取血样，进行酒精含量检测，最终检测结果为每百毫升血液中酒精含量为189.5毫克，远远超过80毫克的醉酒驾驶标准。

　　(齐鲁晚报记者任小杰)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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