新华社东京11月22日电(记者沈红辉)据日本气象厅消息，当地时间22日5时59分(北京时间4时59分)，日本福岛县附近海域发生7.4级地震。福岛县有两人受轻伤。日本气象厅发布海啸警报。

日本气象厅说，地震震中位于北纬37.3度、东经141.6度，震源深度约10公里。日本关东地区和东北地区多地有较明显震感，福岛县和茨城县部分地区观测到5度弱的地震烈度。

日本气象厅发布海啸警报，称福岛县、宫城县、岩手县等沿岸地区可能观测到1米至3米的海啸，提醒当地居民向高处避难。7时左右，福岛县相马港、小名滨港和岩手县大渡船港等地相继实际观测到高度0.3米至1.4米的海啸。

福岛县应急部门说，受地震影响，福岛县一家工厂发生火灾。在福岛县矢吹町，一名老人在家中被掉落的餐具砸中受伤。在福岛市一家养老院，一名老人被碎裂的玻璃割伤。

福岛县和新潟县两地约1100户停电。途经当地的新干线一度停运，现已恢复。东京电力公司说，福岛第二核电站三号机组的一处冷却设施一度停止运行，现已恢复。福岛第一核电站等当地其他核电设施未出现异常。

日本地处全球最活跃的地震带——环太平洋地震带上，这是全球地震最多的地震带。