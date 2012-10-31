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湖南一公职人员被曝虐待4岁半儿子 系家庭矛盾导致
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-11-22 09:20
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　　新京报讯(记者 卢通)近日，有网帖反映称，湖南省娄底市新化县审计局公务员陈某存在吸食毒品、殴打妻儿等行为。昨日下午，当地县委宣传部及陈某本人回应新京报记者称，当事人陈某系审计局下属事业单位工作人员，经警方检测无吸毒行为，但打孩子行为确实存在，系家庭矛盾导致。

　　网帖：公务员吸食麻古殴打儿子

　　这封网帖发布在当地的红网论坛，时间为11月20日22时许。网帖称，湖南娄底的谢某称其前夫陈某为新化县审计局公务员，长期吸食麻古(一种冰毒类毒品)，曾经被举报过两次，被抓到派出所，并没有进行严肃处理。

　　该网帖称陈某长期酗酒、吸毒，还对谢某本人及4岁的儿子实施了殴打。

　　据网帖配发的图片显示，一个看起来四五岁的男童，其两侧脸部、耳部均有不同程度的淤青。其中男童左脸部及耳部的淤青最为严重，在男童左脸靠近耳根部位有较大面积淤青。

　　官方：当事人无吸毒行为

　　昨天下午，新化县委宣传部回复新京报记者称，陈某系新化县审计局下属二级机构工作人员，单位名为经济责任审计办公室。陈某本人非公务员编制，属于事业单位工作人员，行政级别为股级。

　　针对吸毒问题，新化县梅苑派出所分别于11月14日、21日对陈某进行了药物检测，两次检测结果均呈阴性，可以判断陈某无吸毒史。据新化县委宣传部提供的一份检测报告影印件显示，2016年11月21日10时50分，新化县公安局梅苑派出所的检测结果显示，陈某呈“二乙酰吗啡(海洛因)、甲基安非他明(冰毒)，阴性”。

　　针对网帖中反映的“打孩子”内容，新化县委宣传部回应称，网帖中反映的打孩子情节属实，图片也并非杜撰。为何会打孩子他们并不清楚。

　　当事人：打孩子因家庭矛盾

　　昨日傍晚，谢某告诉新京报记者，自己与陈某2011年结婚，婚后育有一子，今年4岁半。2013年离婚后，孩子归陈某抚养。2015年后，在探视孩子问题上两人一直存在矛盾。谢某称，2016年11月14日，她在探视孩子后与陈某在电话中爆发矛盾，陈某说他打了孩子，并威胁她不准再来探视。谢某随后报警处理。

　　针对网帖中的“公务员”“吸毒”情节，谢某说，自己只知道其在县审计局工作，由此判断其“应该为公务员”，但其究竟担任何职务、负责哪项工作不清楚。谢某称，自己在离婚后多次发现陈某背着她吸食红色药丸研成的粉末，她曾向陈某询问吸食的是什么东西，但陈某避而不谈。根据这些情节，她判断陈某长期吸食毒品。

　　陈某向新京报记者表示，自己从未吸食过毒品类药物，但他承认，自己在11月14日确实打了孩子。陈某描述，自己在离婚后与他人再婚并育有一子，谢某曾向他们的孩子灌输“你只有一个妈妈”“你没有弟弟”等言论，导致儿子无法融入现在的家庭。14日下午，他发现儿子再次出现类似言论，气急之下打了儿子。

　　陈某表示，他也意识到打孩子不对，单位领导找过他谈话，对他因成人矛盾迁怒于人，粗暴教育小孩的方式方法进行了严厉的批评教育。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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