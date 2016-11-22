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洛阳民间高手自制375件冷兵器
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每件兵器仇保平都像孩子一样珍视

　　蛇矛枪、狼牙棒、偃月刀、鎏金锤……这些以前只在武侠片中见过的兵器出现在你面前时，你会有什么感想？记者已经惊呆了。日前，记者在涧西区见到这些兵器的主人仇保平，他用三年半时间打造了这375件冷兵器。

　　仇保平是武当壬九门武术第23代掌门人。他告诉记者，明成化元年(公元1465年)，仇家始祖仇泽与两位道长、一位僧人切磋武艺，四人为让各自武学流传于世，遂合力创办壬九门武术。三位出家人无后，以仇姓命名，而仇字拆开，单人旁谐音为壬，右半部为九，因此称为壬九门武术。

　　习武多年来，仇保平心中一直有个愿望。祖祖辈辈多年习武留下了许多兵器和图谱，后来这些兵器尽毁。“就想着有一天能把图谱中的700多种兵器再做出来。”仇保平说。

　　退休后，他这一想法得到了家人的支持。2013年3月，他将兵器图谱画成图纸，又买了3吨多的钢板，开始了兵器制造。切割、打磨、打钻、焊接，这一套程序下来，终于做出了第一把大刀，没有刀把，仇保平就买来拖把棍当刀把。“这也是无奈之举，拖把棍只有1.2米长，比实际刀把还短了0.4米。”仇保平说。

　　就这样用了三年半的时间，仇保平制作出了大大小小375件兵器，每一件兵器都花费了他大量心血，前前后后已花去14万元。这些兵器暂时放在仇保平朋友的厂房里，长兵器都一根根插在架子上，短兵器一排排摆在架子上，让记者看得眼花缭乱。仇保平说：“没事儿的时候我都会去给兵器上油，再舞弄几下。”

　　“还有370多种兵器没做出来。”仇保平说，前期投入已经让他没有经济能力继续做下去，他希望能有企业资助他将剩下的兵器做完，开个冷兵器博物馆，将中国武术发扬光大。（洛阳晚报记者 杜卿 文/图）

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来源： 洛阳网-洛阳晚报    2016-11-22 09:32 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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