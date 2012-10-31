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戴姆勒公司宣布免职涉嫌辱华高管 向公众及社会致歉
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-11-22 09:20
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　　针对驻华高管因停车口角纠纷涉嫌当众辱华一事，德国汽车制造商戴姆勒大中华区发表了进一步声明。

　　11月21日晚间，戴姆勒旗下北京奔驰相关人士给澎湃新闻(www.thepaper.cn)发来的一份声明称，近日，媒体报道的戴姆勒卡客车(中国)有限公司某位管理层成员与另一当事人发生的私人纠纷，完全属于个人事件。相关部门就该事件的问询已结束，应当事人双方要求，已通过协商方式私下达成和解。

　　上述声明称，根据媒体的披露，此次纠纷的性质，尤其是该公司员工的不当处理方式和言行已经对公众造成了非常不良的影响，“同时与我司企业文化、品牌理念背道而驰，并与我公司所要求的职业经理人身份不符。鉴于上述考虑，我司已立即对该员工进行了免职处理。”

　　戴姆勒公司称，该员工在此次事件中的行为与戴姆勒所秉承的“平等、尊重”的价值观相违背。“我们非常遗憾此次事件引发了极大的关注及争议，谨向公众及社会致以诚恳的歉意。”

　　1月20日晚间，有网友曝料称，当天中午12时左右，北京顺义中央别墅区发生了一起外国公司驻华高管因停车口角纠纷当众辱骂中国居民的事件。

　　根据网友爆料，上述事件发生缘自一起停车口角纠纷：北京顺义区一位中国业主在倒车进入停车位，此时一辆京牌黑色奔驰R系轿车，突然快速从后方驶来并抢占了车位，驾驶人为一位白人中年男子。正在倒车进入车位的中国业主与其理论。对方口吐脏话：“I am in China one year already.The first thing I learned here is：ALL YOU CHINESE ARE BASTARD!”，意即“我来中国一年了。到这里我明白的第一件事就是你们中国人都是杂种(狗娘)养的”。

　　上述爆料称，周围人听后很气愤，围住该男子和其理论。该外籍男子竟然拿出辣椒水喷雾剂来驱散周围人，一名中国业主被喷伤眼睛。后经核实，该外籍男子为德国奔驰汽车驻中国高管，名为Rainer Gartner，住裕京花园。在现场的中国业主十分气愤，准备启动法律程序，追究该辱华外籍男子的法律责任。据媒体消息，顺义警方正在进一步工作中。

　　澎湃新闻尚未联系到当事人对上述描述置评。

　　不过，澎湃新闻了解到，网传照片中的外籍男子确为戴姆勒旗下公司高管。

　　公开资料显示，该男子中文名为高海纳(Rainer Gaertner)，现年50岁，于2015年7月1日就任戴姆勒卡客车(中国)有限公司总裁兼首席执行官，此前为戴姆勒卡车韩国区负责人。

　　据汽车行业媒体报道，去年7月，在一场于上海举办的营销活动上，高海纳还曾表示：“未来，我们将继续竭诚以待、‘不负众托’，为客户提供最优质的产品和服务。”

　　官网资料显示，戴姆勒股份公司是总部位于德国的跨国汽车制造商，旗下产品包括高档轿车、轻型商用车、卡车及客车。目前，戴姆勒在中国拥有10家下属企业，包括戴姆勒大中华区投资有限公司、北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司、戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司、戴姆勒卡客车(中国)有限公司、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司、梅赛德斯-奔驰租赁有限公司、北京奔驰汽车有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、福建奔驰汽车工业有限公司、深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司。

　　戴姆勒卡客车(中国)有限公司成立于2012年9月，总部位于北京，前身是戴姆勒卡车中国，负责戴姆勒在中国的进口卡车、特种车和客车业务。目前，戴姆勒在中国市场销售梅赛德斯-奔驰Actros、Axor、Atego载重车和乌尼莫克、赛托斯等特种车。此外，该公司还在中国积极拓展客车业务。除了整车销售业务，戴姆勒卡客车(中国)有限公司还负责包括零部件批发销售、售后服务运营、技术支持与培训等售后业务。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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