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脚被车轧的孩子跟司机去了医院 因事先没打招呼可把家人急坏了
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:32
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　　昨日，小记从西工派出所得知一件事儿：一名司机开车轧住一名小学生的脚后，带他到医院检查，随后把孩子送到其姨妈家，不知情的学校老师和孩子家长都急坏了，以为孩子遇到了危险。

　　16日17时许，凯旋路小学的董老师报警称，他们班的学生小罗被人开车撞到后送往医院检查，现在联系不上，担心其安全。西工派出所民警何宗献和同事赶到现场了解到，今年12岁的小罗读小学六年级，当时，小罗和同学走到学校旁边的一个小巷时，被一名女司机开车轧住了脚。女司机随即下车，载着小罗去医院检查。

　　“我们向目击群众询问情况，大家只知道女司机开的是一辆银灰色轿车，没有记住车牌号。”何宗献说，他们想调取附近一小区的监控，无奈监控室没人。随后，何宗献让董老师与小罗的家人取得联系，看孩子是否已经回家，结果小罗的父母称没见到孩子，这可把大家急坏了。

　　等小罗的父母赶到后，民警、董老师和小罗的父母一起到附近的郑州大学附属洛阳中心医院寻找，遗憾的是没有找到人。“我们又去河科大二附院找孩子，此时，小罗的母亲接到孩子打来的电话。”何宗献说，原来，女司机把小罗带到医院检查后，小罗并无大碍，随后小罗让对方把他送到道北的姨妈家。

　　得知孩子平安无事后，大家松了一口气。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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