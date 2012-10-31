郭科把男孩抱到路边的情景正好被路人拍下 （网络图片）

昨日，市民郭先生给小记说了一件事儿：我在微信朋友圈看到几张图片，一名交警把一名骑车跌倒的男孩抱到了路边，交警的举动让人感到温暖。

小记注意到，郭先生提到的数张照片中，其中一张照片显示，一名身穿交警制服、戴头盔的男子正抱着一名十来岁模样的男孩往路边走；另一张照片则显示，该男子把男孩放到了路边一长椅上休息，旁边还放着一辆白色山地车。

“照片显示的场景发生在新安县县城，我打听到的是那名男孩骑车摔倒在路中间后，一名交警把男孩抱到路边询问其是否受伤。”郭先生说。

根据郭先生提供的信息，昨日，小记辗转联系得知，郭先生所说的那名交警是新安县交警大队二中队的协警郭科。

20日14时许，郭科在新安县人民医院附近执勤，突然发现一名男孩倒在马路中间，他便快步到场询问情况。“男孩说是自己骑车速度有点快，再加上地上有水，不小心摔倒了。”郭科说，他看男孩迟迟没有站起，考虑到马路中间不安全，便立即抱起男孩往路边走。

“男孩是一名初中生，他在路边坐椅上休息一会儿后，就骑车离开了。”郭科说，随后，他便返回执勤点继续执勤，可能是路人拍下了那一幕吧。（洛阳晚报记者 郭学锋 张喜逢 通讯员 翟天下）