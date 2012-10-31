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微信里围绕孩子的活动不断 年轻妈妈成商家营销重点对象
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:32
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　　孩子参与评选超级萌宝，妈妈在朋友圈里卖力拉票(手机截图)

　　“现在孩子有各种投票比赛，没有点儿粉丝或好友，孩子怎么会赢……加我微信号，备注‘宝妈’，我把你拉到‘妈妈群’里，大家联合起来帮孩子。”近日，一则针对年轻妈妈的邀请帖引起本地不少网友的热议。当下，有关孩子的投票、集赞活动时常占据我们的朋友圈，不少商家瞅准年轻妈妈群体极力圈粉，组建或进入微信“妈妈群”进行花样营销。

　　现象

　　商家盯上微信“妈妈群”

　　投票、集赞活动常刷屏

　　近日，看到那则邀请年轻妈妈加入“妈妈群”的帖子后，《洛阳晚报》记者根据发帖人留下的微信号，试着添加并作了解，在对方同意且记者表明身份后，对方再无回应，拨打其电话也一直无人接听。

　　“你不用添加了，八成和我之前被拉进去的‘妈妈群’一样，是商家组建的，他们会发很多关于孩子的投票、集赞、转发活动，都是商家为吸粉进行的营销活动。”听到记者的疑问，家有4岁孩子的李女士快言快语，称对这类微信“妈妈群”再熟悉不过。

　　“打算带孩子去看儿童剧，集赞送门票，求点赞！”“转发送玩具，各位妈妈助我一臂之力！”“我是×××，正在参加2016××市超级宝贝大赛，朋友们投票支持啦！”……在李女士的朋友圈和个别微信群里，这样的链接和内容有不少，说刷屏毫不为过。

　　“朋友圈里投票、集赞还好，关系不错的朋友，我顺手就帮了，但在一些‘妈妈群’里，有很多不熟的人或商家经常发链接，让大家投票、点赞。”金女士说，她的孩子今年2岁，她微信里的“妈妈群”最多时有七八个，其中多数都是莫名被朋友拉进去的。

　　“幼儿园组建家长群算正规的，其他微信群如一些年轻妈妈或商家组建的，一般会有为孩子投票、点赞的商业推广活动，‘妈妈群’确实已经成了不少商家的营销阵地。”李女士说。

　　声音

　　对于微信投票、集赞活动

　　年轻妈妈看法不一

　　当下，微信似乎已与我们的生活密不可分，微信群也成了以生活、职业、爱好等特点划分的社群聚集地。记者近日走访了6位年轻妈妈，她们职业各不相同，有全职妈妈、个体户，也有公司职员和事业单位工作人员，她们所加入的“妈妈群”数量少则两三个，多则十余个，对于微信中关于孩子投票评选、集赞赢奖活动的刷屏现象，她们有着不同的态度。记者大致总结，可分为以下几类：

　　●跟随潮流

　　“我感觉这也没啥吧，很多人都在参与，自己也就凑个热闹，姐妹们互帮互助，给孩子争取个玩具或者游乐的机会，也挺好的。”个体户王女士说，自己平时带孩子出去玩的机会少，所以当看到有商家推出投票、集赞等为孩子送福利的活动时，只要信息真实、参与方便，她一般就会尝试。

　　●结合需要

　　公司职员张女士的孩子在上幼儿园，和以前全职在家带孩子时比起来，她参与微信“妈妈群”里的投票、集赞活动少了很多，也退出了不少商业氛围浓厚的“妈妈群”。

　　“其实，我的态度就是各取所需，我不太喜欢别人在微信群、朋友圈里刷屏，但我也不排斥和孩子相关的活动，能参与的我会寻求好友的支持，不能参与的我不会打扰别人。”张女士说。

　　有两个孩子的全职妈妈曲女士说，自己表现得相对理智，参加类似的投票、集赞商业活动前，她一般会征求孩子的意见，如果孩子喜欢，她就会试着去参与，否则就选择忽略。

　　●不愿参与

　　相比前面几位年轻妈妈，李女士、金女士的态度比较鲜明。李女士说，根据她的经验，大多出现在“妈妈群”、朋友圈里的亲子投票活动是商家推出的，缺乏权威性，参与起来并无太大意义。另外，很多需要集赞、转发参与的活动，给孩子带来的体验并不好。“很早之前，新区一家商场推出‘集20个赞，游乐场免费玩’活动，结果兑奖当天，孩子特别多，根本没法玩，还不如花钱进去。”李女士说。

　　“保护自己和孩子隐私、不想麻烦朋友，这是我不参加这些活动的原因。”金女士说。

　　专家

　　理性看待投票、集赞

　　商业活动应突出社会意义

　　那么，对于年轻妈妈来说，应该如何正确看待商家在微信“妈妈群”里推出的投票、集赞等花样营销活动？

　　我市心理咨询师沈会芝说，当下，不少年轻妈妈在朋友圈里卖力拉票，参加有关孩子的网络投票或集赞赢奖活动，她们的出发点是好的，希望孩子得到锻炼、肯定或者好的生活体验，但是，年轻妈妈要考虑参与的活动孩子是不是感兴趣、会不会给朋友带去麻烦，忽略了这些考虑，往往就会偏离初衷。

　　洛阳理工学院人文与社会科学学院新闻系副教授董灵超认为，商家为拓展客户、扩大影响力，举行投票、集赞活动吸引家长参与也无可厚非，但应保证活动效果，尽量使活动少一些商业气息，多一些亲子互动和社会意义。“一个有意义的活动固然需要商家多费心思，但会给家长和孩子们带来好的体验，出现在朋友圈里也不那么被排斥。”董灵超说。（洛阳晚报记者 张庆旭）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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