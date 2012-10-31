“超人妈妈”闫蕊做的早餐

“超人妈妈”闫蕊今年38岁，有一个7岁的女儿豆丁。今年9月，豆丁上小学了，每天为女儿准备早餐成了闫蕊必做的功课。虽然身为“上班族”，时间紧张，可是闫蕊经过仔细琢磨，把豆丁的早餐做出了花样。两个多月来，她每天在微信朋友圈晒早餐照片，拥有了一大群粉丝。

1 “超人妈妈”做早餐每天微信晒一晒

在豆丁上小学以前，闫蕊并不担心孩子的早餐，因为孩子都到幼儿园吃早餐。今年9月豆丁上小学后，为了让豆丁吃得饱吃得好，开开心心去上学，闫蕊花费了不少心思。

不少家长在准备早餐时，逃不开固定模式，比如稀饭、馒头配小菜，包子、油条配豆腐脑或胡辣汤，可闫蕊不想这样。“豆丁比较挑食，对于这些饭菜，她最多坚持3天就不再吃了。”闫蕊笑着说。

因此，闫蕊下载了多个美食APP，对其介绍的早餐做法进行改良，又根据自己多年来当“吃货”的经验，琢磨适合豆丁的早餐品种。

“11月9日，奶炖蔬菜汤+卤蛋；11月11日，创意摆拼+银耳百合红枣枸杞粥；11月16日，培根奶酪吐司+玉米红薯粥+鸡蛋玉米……”每次做好早餐，颇有“成就感”的闫蕊就会在朋友圈里晒自己的“作品”，还取名为“超人妈妈的花样早餐”，天天不重样，引来朋友们点赞、好评不断。

2 美食好吃又好玩“超人妈妈”拥有一群粉丝

当一些父母抱怨孩子在冬天起床困难时，豆丁却能每天按时起床，这和闫蕊的花样早餐密不可分。闫蕊说，每天晚上临睡前，她都会和孩子商量第二天早晨吃什么，如果是比较复杂的早餐，她会等孩子睡着后自己再“加班”提前准备。豆丁起床后的第一件事，就是睡眼惺忪又充满期待地问：“妈妈，饭做好了吗？”对此，闫蕊感到很自豪。

闫蕊每天6时30分起床准备早餐，7时20分开饭，7时40分闫蕊和女儿一起出门上班、上学，紧张却不忙乱。

早餐充满知识性和趣味性，也是“超人妈妈”制作花样美食的特色。比如，闫蕊用鹌鹑蛋、吐司等食材做的早餐，豆丁在妈妈的启发下起名为“鸡妈妈和宝宝”；在她给女儿讲解了“火烧云”的知识后，豆丁会指出妈妈做的“火烧云”早餐不足之处：“妈妈，这个‘火烧云’的颜色不太对！”闫蕊说，小孩子都喜欢新鲜的食物，自己变着花样做早餐，保证了女儿胃口好且营养均衡。时间长了，“超人妈妈”拥有了一群粉丝，还创建了自己的美食微信群。

3 跟着“超人妈妈”学做营养早餐

闫蕊说，两个多月来，她在朋友圈晒“花样早餐”，不少朋友跟评，询问具体的制作方法。“其实很简单，只要根据孩子的饮食喜好加上自己的创意就可以了。”她说。

记者挑选了几道在闫蕊朋友圈里人气比较高的花样早餐，请她详细介绍制作方法。您不妨试着为孩子做几道花样早餐，让他(她)在品尝美食的同时，感受到父母浓浓的爱意。

●胡萝卜木耳瘦肉粥

材料：大米、胡萝卜、木耳、猪里脊肉、姜、葱适量。

做法：1.木耳洗净，放到开水里焯一下，剁碎备用；

2.将猪里脊肉剁成肉泥，胡萝卜剁碎，分别放入油锅炒至八成熟；

3.将木耳和大米一起放入锅里，倒入凉水，大火煮至大米刚要黏稠的状态；

4.倒入肉泥、胡萝卜泥、姜末后，再煮约10分钟；

5.加入适量盐和香油调味儿，撒上葱花，出锅。

●火龙果饭团

材料：大米、糯米(一小把)、火龙果、红豆沙馅儿。

做法：1.将大米和糯米加适量水，放入电饭锅里蒸熟；

2.把火龙果果肉碾碎加入米饭里，记得要分次加入，以免加入过多果泥使米饭过稀，看到颜色均匀艳丽即可；

3.双手蘸水，取适量米饭摊成圆形，中间放入红豆沙馅儿；

4.团成饭团即可食用。

●吐司比萨

材料：吐司一片，番茄酱、奶酪碎、火腿肠、玉米粒、青豆粒适量。

做法：1.将火腿肠切片备用；

2.在吐司上涂一层番茄酱，再撒上一些奶酪碎；

3.将火腿肠、玉米粒、青豆粒放到吐司上摆放整齐，再撒一层奶酪碎；

4.将烤箱调至中火，温度设置成180度，把之前做好的吐司放入烤箱内烤10分钟左右，直至奶酪全部融化即可食用。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 余滨利 文/图）