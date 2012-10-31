近日，许昌的崔先生带着患有自闭症的儿子到新郑国际机场乘坐飞机，工作人员以他的儿子“行为怪异”为由，拒绝其登机。此事件被媒体报道后，引发不少人关注。自闭症孩子有哪些不同之处？我们该如何看待他们？

事件回顾：患自闭症的少年乘飞机被拒

崔先生的儿子13岁，这对儿父子打算乘飞机前往珠海，临登机时被拦了下来。

对此，航空公司的工作人员解释，他们发现崔先生的儿子一直在机场“来回不停走动”，并有“大声喊叫”等怪异行为。经询问，他们得知，崔先生的儿子患有自闭症。因为担心崔先生的儿子影响其他旅客及航班飞行安全，所以工作人员拒绝其登机。

特殊群体：活在“小世界”里的“星星的孩子”

不愿与人对视、听到自己的名字没有反应、不会说话……2岁多的小琪，每天都要到市妇女儿童医疗保健中心康复科进行康复训练。几个月前，她被确诊为自闭症。

自闭症，又称孤独症，是广泛性发育障碍的代表性疾病。患有自闭症的孩子不愿与别人交流，孤独地活在自己的世界里，像一颗星星独自闪亮，因此被称为“星星的孩子”。

在进个训室前，6岁的乐乐一直沿着地板上的直线走来走去。市妇女儿童医疗保健中心康复科主任刘文说，患自闭症的孩子在语言、社交、认知、模仿等方面有明显缺陷，部分孩子会有一些特殊的行为，如走直线、转圈、数数字等，“在许多人眼里，这些都是怪异行为”。

家长心声：渴望社会理解、包容患自闭症的孩子

每次带女儿去公共场所，市民马燕的心里都充满矛盾：女儿患有自闭症，虽然医生说多接触社会有助于女儿康复，但是她怕女儿的一些非正常行为引来别人的围观和反感。

市民马建也有难处：他的儿子毛毛4岁了，是个自闭症轻度患者，智力没有问题，但上不了幼儿园。

“我问了好多幼儿园，都不接收这样的孩子。”马建说，在大多数时候，毛毛看着和普通孩子没什么两样，他想过向幼儿园隐瞒毛毛的病情，可是又怕老师因不知情而出现意外。

马燕不止一次地想，要是大家都能理解、包容患自闭症的孩子该有多好。在接受采访时，不少患自闭症的孩子的家长都表达了这种心声。

专家看法：自闭症孩子的康复不应该脱离正常的社会环境

在我市某康复教育机构负责人吴鹏看来，患自闭症的孩子对其他人几乎是“无害”的，只有极个别严重患者会有攻击性。吴鹏鼓励家长多带患自闭症的孩子参与社会活动，一方面可以促进这些孩子成长，另一方面也能让社会更多地了解自闭症。

“对患自闭症的孩子来说，康复是终身的事儿，训练的目的是增强他们的生活自理能力，便于他们今后融入社会。”刘文说，患自闭症的孩子的康复不应该脱离正常的社会环境，因此社会应给予他们更多成长空间，以更开放的态度关爱、呵护他们。

延伸阅读

哪些人坐飞机会受限制

河南大进律师事务所律师谢亮表示，根据我国相关规定，无成人陪伴的儿童、孕妇、盲人、聋人等特殊旅客，只有在符合承运人规定的条件后，经承运人预先同意并在必要时进行安排方可载运。传染病患者、精神病患者或健康状况可能危及自身或其他旅客安全的旅客，承运人不予承运。

如果上述人群未经发现，上了飞机，对机上其他旅客造成了人身伤害，责任由谁来承担呢？

谢亮说，这个责任应当由承运人(多指航空公司)承担，航空公司可视情况向相关人员追偿。考虑到承运人要保障大多数旅客的安全，在特定情况下，承运人拒绝个别旅客登机也是可以理解的。

(文中提到的家长和孩子均为化名) （洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘冰）