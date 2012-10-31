“您好，您的社保卡存在异常，详情可按1转人工咨询……”昨日，市民李女士接到了一个这样的电话，但她的社保卡一直在家，也不常用，这显然是个骗局。

市人社局相关负责人表示，近期，他们确实接到不少群众投诉，有不法分子假借“人社局”“社保局”“12333服务热线”等名义进行诈骗活动。针对这一情况，市人社局送上3个“锦囊”助您见招拆招，揭穿各种骗局。

骗局一：您有一笔社保金尚未领取

案例：“您好，我是社保局的工作人员，您有一笔社保卡补贴金×××元尚未领取，请务必于×日×时之前，到当地社保局办理相关手续领取，否则不予发放……”随后，“工作人员”会要求参保人提供身份证号、社保卡号，以用来“预约登记”。

“锦囊”：我市各项社保业务均需要本人携带相关材料前往社保经办机构现场办理，社保部门不会通过电话方式办理业务，更不会随意索要参保人的身份证号、社保卡号、密码等个人信息。

骗局二：社保卡存在异常将被停用

案例：“您好，我是人社局12333服务热线工作人员，系统显示您的社保卡存在异常，我们将强行终止使用。”如果此时您问怎么办，“工作人员”将让您提供自己的身份证号、社保卡号、姓名、密码等个人信息进行身份确认，最后让您向指定账户缴纳一定的手续费。

“锦囊”：诈骗电话可通过技术手段将来电显示为“当地区号-12333”，而真正的人社部门的12333热线只受理咨询，不会主动打电话给参保人，社保机构也不会通过电话要求您提供个人信息，或让参保人转账到某个账户。

骗局三：社保卡外地消费涉嫌参与重大案件

案例：发送短信提醒参保人“您的社保卡在外地医院消费(透支、盗刷)××××元，因涉嫌参与重大案件已移交公安机关处理，请收到短信后配合公安机关后续调查”。随后，参保人会接到“办案人员”的电话。“办案人员”会以核实信息为由，要求参保人提供社保卡密码、身份证号等关键信息，继而提出“为保障资金安全，请将个人账户的钱全部转移到公安专用账户”的要求。

“锦囊”：不要随意点击或拨打短信里的不明链接和电话。收到此类信息的参保人，可就近到人社部门现场咨询。

提醒

市人社局相关负责人表示，新版社保卡有银行金融结算功能，持卡人一定要增强安全意识。凡是以各种借口索要身份证号、社保卡社保账户及密码、社保卡金融账户及密码，或要求向指定账户转账的，请当即拒绝。如果有需要告知公众的社保方面的政策或信息时，人社部门会通过市人力资源和社会保障局官方网站、报纸、电视、广播等正规媒体发布。市民如有社保方面的疑问，可到社保办事窗口咨询或拨打人力社保咨询服务电话12333。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆）