被买卖的童工

昨天，有媒体曝光江苏省常熟市存在服装加工作坊非法雇用童工现象。昨晚，江苏常熟官方对外通报，涉事作坊为无证无照作坊，作坊的工头已经被依法控制。

江苏常熟，中国著名的服装城，全市拥有各类服装服饰企业一千多家，年产值一百三十亿元人民币，涌现了众多国内知名品牌。而一些国际名牌也在这里设立了加工厂。在常熟服装城，几乎每家每户都是加工厂。

当地人说：做服装行业，大家知道就是拼时间，如果没有那么多产量就挣不了那么多钱。也因此，这里需要大量的工人。

一位接受采访的服装加工业从业者说，这些加工厂都是通过流水作业的方式来制作服装。正因为是流水作业，每个人只负责一步骤。对那些没有技术含量的活，用有经验的师傅，或者新手，都是一样的效果，显而易见，用新手会减少人工成本。

就这样，中介与这里的加工厂老板之间形成了利益链条。

中介从云南等地“骗”人来常熟干活，加工厂老板付一定的介绍费之类的，一个工人大概两千块钱。而之所以是从云南等地找来大量的工人，是因为这里来的工人，价格很便宜，一两千元就卖了。

一位老板说，给他干活的一个孩子现在才16岁，已经在这个加工厂3年了。另一位受访者说，估计一家工厂20个左右的工人中，能有五六个是童工。

仅去年，从云南就过来6000多人，人员涉及云南全省。

不干到年底没有工资

来自云南文山的小熊只有15岁，他说，刚来的时候还没有对他们计件，晚上8点半就下班了。他还心想：这活干得不累嘛！可是后来，计件数从每天350件，增加到500件，“老板本来说加到600件就不加了，可是后来加到了720件”小熊说，老板还想增加，可是再增加也干不出来了……

“每个月30天，最少要干28天！”小熊说，早上7点半就起来了，虽然说晚上10点钟下班，可那是在活能干完的情况下，活干不完，就得加班！

而按照小熊的说法，老板加给他们的计件任务，已经多到快干不完了，因此可想而知，加班在这里是常态。而且，只要不听话，还要挨打。“打一顿，干活快得很……”

受访者称：如果不干到年底的花，工资大部分都是不给的，能给一点生活费或者路费就算不错了。

小熊也证实，如果中途走人，老板是不会给钱的。“我刚到这，老板就跟我说，要干到年底才能走，不然不会发钱。”

一个老板接受采访说：如果干活不好，随便给一点就算了；哪怕干到距离过年还有一个月，不干了，走了，一毛钱都没有；如果干一两个月要走了，所花的钱，路费什么的，全部要他退回来……”

而且这些工人到工厂后，并不签订任何合同，相当于只是口头约定一下。

小熊说：他刚来这个工厂的时候，跳过一次厂，被老板找到了。

“那天我没上班的损失，老板要我赔付，算了一下，一共3700多块，回来直接把我的电脑给扣了，身份证还在他那呢。”

一位老板在接受采访时也说，今年厂里跑了六七个工人，对待这种工人的方法，就是押着对方的身份证和银行卡，没收手机，工人就没办法了，跑不了了。

说起管理工人的方法，这位加工厂老板似乎还有点为自己的办法得意，称也可以用对他好的方式留住他，但最终表示，如果实在不行，还是要用暴力解决问题。

而说起来到这里，小熊说，后悔已经没有用了……

回应

涉事作坊工头已被控制

昨晚，江苏常熟官方对外通报，涉事作坊为无证无照作坊，作坊的工头已经被依法控制。

昨天上午，有媒体曝光《实拍常熟童工产业：被榨尽的青春》的视频，反映常熟服装城附近小作坊存在雇用童工现象。

视频上线以后，常熟市委、市政府高度重视，第一时间部署排查处理工作，于昨天上午12时左右锁定涉事作坊，将工头依法控制，并展开调查取证。据查，该作坊为无证无照作坊，工头冯某，男，40岁，安徽灵璧人。

昨天下午，常熟市政府召开紧急会议，要求公安、人社、市场监督等部门在全市立即开展拉网式排查，针对此次服装加工作坊违法雇用童工的情况，举一反三，进一步加强监管力度，杜绝此类现象再次出现。