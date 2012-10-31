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山西一高速公路多车相撞致17人遇难 56辆车受损
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 来源：央广网 2016-11-22 08:58
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　　现场图

　　央广网山西太原11月22日消息(记者 岳旭辉)受雨雪天气影响，11月21日上午9时许，京昆高速平阳段太原方向65KM+500M处，发生多车先后相撞交通事故。截至晚21时，事故造成17人死亡，37人受伤，56辆车辆受损。

　　事故发生后，山西省委、省政府高度重视。省委书记骆惠宁立即就事故处置工作作出重要指示，他要求，省有关方面负责同志即赴现场组织救援和处置。要以高度的责任感，全力以赴救治受伤人员，妥善安置遇难人员，细致做好家属工作。他强调，近期，气候变化大，极端天气多发频发，极易引发道路交通事故。有关部门和单位要汲取教训，认真做好应急预案，强化应对措施，加强巡查、维护和司乘人员安全教育，坚决遏制重特大道路交通事故发生。省委副书记、代省长楼阳生要求有关部门和地方政府全力做好伤员救治、事故调查及善后处理工作。

　　受骆惠宁、楼阳生指派，山西省委常委、省政府党组成员孙绍骋赶赴现场，组织指导抢险救援，看望慰问伤员，并对事故处理及善后事

　　事故发生后，山西省有关部门和地方政府立即启动应急响应，公安、交警、消防、交通、医疗等救援力量迅速赶赴现场全力以赴实施救援。目前，现场救援基本结束，事故原因正在进一步调查中。经全力救治，37名伤员生命体征平稳，公安交警和交通运输部门正加紧清除障碍、融雪除冰，力争尽快恢复通车。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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