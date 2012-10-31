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人社部部长：渐进式延迟退休年龄政策适时出台
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 来源：新京报 2016-11-22 08:58
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　　据人社部官网11月21日消息，人社部部长尹蔚民在出席巴拿马召开的国际社会保障协会第32届全球大会世界社会保障峰会时介绍中国的社保制度时再次明确提到，将适时出台渐进式延迟退休年龄政策。记者从人社部获悉，目前渐进式延迟退休年龄的政策已经拟定，正在按程序报经有关部门批准，2016年内方案将向社会公布，或将分群体先后实施。虽然最终的退休目标年龄仍未公布，但尹蔚民及人社部相关专家都表示，65岁为世界普遍的退休年龄。

　　大多数国家退休年龄在65岁左右

　　“中国是未富先老，养老保险保持可持续发展非常重要。”尹蔚民说，中国改革和完善养老保险制度将采取四个方面的措施，一是提高统筹层次，从省级统筹到全国统筹，在更大范围内实现互助共济。二是养老保险基金要投资运营，实现保值增值。三是适时出台渐进性的延迟退休年龄政策。四是完善个人账户制度，鼓励多缴多得，长缴多得。

　　具体到渐进式延迟退休政策，尹蔚民曾明确向媒体表示，按照工作计划，今年将会拿出渐进式延迟退休方案，履行审批程序后，适时向社会公布。

　　记者获悉，目前渐进式延迟退休年龄的政策已经拟定，正在按程序报经有关部门批准，2016年方案肯定会拿出来。这项政策究竟会把中国职工的退休年龄延长到多少岁，虽然人社部从未对外公开方案的细节，且对社会流传的方案还进行过辟谣，但尹蔚民也曾明确说道：“参加企业职工养老保险的退休人员是8000多万，平均退休年龄不到55岁。显然是不合理的，世界上大多数国家退休年龄在65岁左右。”

　　女干部可能会率先实施延迟退休

　　人社部主要负责人曾对这一政策的执行有过表态，称将从实际出发，区分不同群体的情况，分步进行实施。按现行的相关政策，北京市的机关男干部和男工人退休年龄为60岁，机关女干部退休年龄为55岁。中国劳动学会副会长苏海南介绍，由于当前不同群体的退休年龄不一样，女干部可能会率先实施延迟退休。

　　不过，方案公布并不意味着这项政策马上实施。人社部新闻发言人李忠向记者表示，延迟退休实施需要“很多年以后”才开始实施，而且节奏会比较慢，“会有一个相当长的过程”。(记者吴为)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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