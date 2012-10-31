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我国新能源汽车专用号牌将在5个城市试点启用
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 来源：新华社 2016-11-22 08:58
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　　新华社北京11月21日新媒体专电(记者 王茜)公安部将自2016年12月1日起，在上海、南京、无锡、济南、深圳5个城市率先试点启用新能源汽车号牌。那么为何要启动新能源汽车号牌？号牌式样如何？如何申领新能源汽车号牌？公安部交管局有关负责人对此做出解答。

　　问：为什么要启用新能源汽车号牌？

　　答：为落实国务院关于实行新能源汽车交通管理差异化政策的要求，更好促进新能源汽车发展，公安部决定试点启用新能源汽车专用号牌。一方面，可以更有效、更便捷区分辨识新能源汽车，实施差异化交通管理政策，为新能源汽车通行便利、出行服务、税费优惠等提供更好的载体。另一方面，可以更鲜明、更直接体现新能源汽车特点，推动新能源汽车加快发展。

　　问：新能源汽车号牌式样如何？有哪些特点？

　　答：新能源汽车号牌外廓尺寸为480mm 140mm，号牌长度比普通号牌增加40mm，其中大型新能源汽车后号牌宽度减少80mm。与普通汽车号牌相比，外观式样上主要有4个变化：一是突出绿色元素，体现鲜明特点。新能源汽车号牌式样底色以绿色为主色调，突出绿色环保的寓意，采用全新的号牌号码字体，整体式样美观新颖、特色鲜明，便于在服务管理中准确识别、明显辨识。二是增设专用标识，展现电动特色。在号牌式样上增加新能源汽车号牌专用标识，标识整体以绿色为底色，寓意电动、新能源，绿色圆圈中右侧为电动插头图案，左侧彩色部分与英文字母“E”(Electric电)相似。三是号牌号码升位，增加号牌容量。与普通汽车号牌相比，新能源汽车号牌号码由5位升为6位，如原“粤B?D1234”可升位至“粤B?D12345”。升位后，号牌号码容量增大、资源更加丰富，编码规则更加科学合理，可以满足“少使用字母、多使用数字”的编排需要。四是实行号牌分段，便于差异管理。为更好实施国家新能源汽车产业发展及差异化管理政策，新能源汽车号牌按照不同车辆类型实行分段管理，字母“D”代表纯电动汽车，字母“ F”代表非纯电动汽车(包括插电式混合动力和燃料电池汽车等)。小型汽车号牌中“D”或“F”位于号牌序号的第一位，大型汽车号牌中“D”或“F”位于号牌序号的最后一位。五是改进制作工艺，提高防伪性能。采用无污染烫印制作方式制作，工艺绿色环保。同时，增加了二维条码、防伪底纹暗记、激光图案等防伪技术，实现号牌唯一性和生产源头追溯，提高了防伪性能。

　　问：哪些汽车属于新能源汽车，如何申领新能源汽车号牌？

　　答：根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012--2020年)》，新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。对新购置的新能源汽车，在5个试点城市办理注册登记的，可以直接到当地公安交管部门申领新能源汽车专用号牌；在试点地区以外的地方办理注册登记的，仍然按照原规定申领普通汽车号牌。申领新能源汽车号牌的条件、程序和要求，与普通汽车号牌相同，车主可以直接到试点地市公安交管部门办理登记，也可以通过互联网交通安全综合服务管理平台或12123手机APP预先选定号牌号码，再到公安交管部门办理登记。选号时，可采取计算机自动选取(50选1)或按照编码规则自行编排的方式确定号牌号码。

　　问：已经领取了普通汽车号牌的新能源汽车是否可以换领新式号牌？如何办理换领手续？

　　答：已经领取普通汽车号牌的新能源汽车，车主可自愿换领新能源汽车号牌，也可继续使用原普通汽车号牌。但是，原普通汽车号牌丢失或损坏的，公安交管部门将予以换发新能源汽车号牌。对选择继续使用普通汽车号牌的，公安交管部门将通过信息系统进行区分管理，不影响车主享受新能源汽车交通管理优惠政策。

　　新政伊始，群众集中换领新式号牌的需求较大，为避免集中换牌导致拥挤排队，试点城市通过互联网交通安全综合服务管理平台提供了预约办理服务，车主可结合自身情况，预约换牌的地点和时间。第一步，注册或登录交通安全综合服务管理平台(www.122.gov.cn)。第二步，在互联网服务平台上通过计算机自动选取方式(50选1)选定号牌号码，并预约换领号牌的时间和地点。第三步，按网上预约的时间和地点办理换牌业务。

　　对办理新能源汽车转移登记的，试点城市公安交管部门将予以换发新能源汽车号牌。对从外地转入试点城市的新能源汽车，属于上海、山东、江苏、广东4个试点省份互相转入的，试点城市公安交管部门将予以核发新能源汽车号牌；对非试点省份转入的，暂不核发新能源汽车号牌。

　　问：在新能源汽车号牌发放工作中，试点城市公安交管部门将提供哪些服务措施？

　　答：试点地市公安交管部门将为申领新能源汽车号牌的申请人提供多种服务措施：一是开通新能源汽车号牌业务绿色通道或专门窗口，增配警力，增设查验场地，提供延时或周六日换牌服务。二是提供现场制作号牌和邮寄号牌两种服务方式供群众选择，并将通过各类媒体公布可以现场制作号牌的登记服务站点，方便群众快捷领取号牌。三是开通服务咨询电话，为群众提供咨询导办服务，通过发送手机短信、微信等方式，对已登记的新能源汽车车主开展一对一的告知提示，提示换发号牌预约方式和要求。四是提供现场免费安装号牌服务，优化号牌现场制作点和安装点布局，方便群众就近领取安装号牌。五是对公交、出租公司等新能源汽车保有量较大的企业，可以预先与试点城市公安交管部门联系，协商确定集中换牌。新能源汽车号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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