一、应德意志联邦共和国政府邀请，国务院副总理刘延东将于11月23日至26日赴德国出席第七届中欧论坛汉堡峰会并出席两国人文交流活动。

访问期间，刘延东副总理将在第七届中欧论坛汉堡峰会闭幕午宴上发表主旨演讲，会见与会的欧方、德方领导人。刘延东副总理还将同德方领导人共同出席中德青少年交流年闭幕式、中德高等教育和科技创新论坛等活动，推进两国在教育、科技、足球等人文领域的合作。

近年来，中德关系发展势头良好，特别是今年6月第四轮中德政府磋商成功举行，政治互信持续深化，各领域务实合作取得积极进展，中德全方位战略伙伴关系的内涵不断充实和丰富。刘延东副总理赴德出席第七届中欧论坛汉堡峰会并出席两国人文交流活动将延续今年高层频密交往，保持双边关系在高水平上稳定发展，全面推进中德在教育、科技、足球、青少年等人文领域的合作交流。

二、应中国政府邀请，候任联合国秘书长古特雷斯将于11月28日至29日对中国进行访问。

中方重视候任联合国秘书长古特雷斯此次访问。届时，中方领导人和王毅外长将分别同古特雷斯会见、会谈，双方正就有关具体安排保持沟通。

中方期待古特雷斯此次访华将是一次“增进互信、凝聚共识、展望合作”之旅。中方将同古特雷斯就当前国际形势、联合国未来发展方向、中国同联合国合作及共同关心的有关国际和地区热点问题交换意见。

问：据报道，缅甸果敢、德昂、若开和克钦武装组织20日与缅军在勐古地区交火，期间有流弹落入中国境内。请问是否有中国公民伤亡？中方采取了哪些措施？你如何评价当前缅甸局势？

答：11月20日，缅甸部分民地武与政府军在缅北地区临近中缅边境的缅方一侧发生交火。部分冲突地区有零星流弹落入中方，一名中国边民手臂被流弹击伤。中方已向缅方提出交涉，并采取措施加强边境管理，保护边民人身和财产安全。中国驻缅甸大使馆已提醒中国在缅公民注意安全，尽量避免前往冲突地区。

中方正继续密切关注形势发展，并与缅方保持沟通。我们强烈希望冲突双方保持克制，立即停止有关军事行动，避免局势升级，采取切实有效措施恢复边境安宁，并防止出现损害中方主权和边民生命财产安全的事情。

问：据报道，澳大利亚将对中国公民颁发10年多次“常旅客签证”。你能否证实？

答：近日澳大利亚总督签署了修订该国《1994移民法》的法令。根据修订后的法律，澳大利亚将对中国公民颁发10年多次“常旅客签证”。这将是澳首次对外国公民颁发10年多次签证。

中方对澳方将要采取的对华签证便利措施表示赞赏和欢迎。中澳同处亚太地区，互为重要合作伙伴。中方希与澳方共同努力，为双边人员往来做出更多便利化安排。

问：据报道，近日中方“限韩令”不断升级，中国政府要求各家电视台不得播出由韩国明星代言的广告。你能否证实？你对此有何评论？中方此举是否与“萨德”有关？

答：首先，我没有听说所谓的“限韩令”。第二，中方对中韩之间的人文交流一直持积极态度。但相信大家也能理解，两国之间的人文交流是需要有民意基础的。第三，中方坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统，这一立场也是众所周知的。中国民众也对此表达了不满，相信有关方面应该注意到了这种情绪。

问：土耳其总统埃尔多安近日表示，土耳其可能考虑加入上海合作组织。中方对此有何评论？

答：土耳其是欧亚地区重要国家和上合组织对话伙伴，长期以来与上合组织各方在地区事务中保持密切沟通与合作，中方对此高度评价。

中方注意到有关媒体报道，高度重视土方希进一步深化同上合组织合作的愿望，愿与其他上合组织成员国根据上合组织法律文件规定，在协商一致基础上予以认真研究。

问：关于习近平主席同安倍首相在秘鲁利马进行会面，你能否提供更多信息？

答：在出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议期间，应日方请求，习近平主席同日本首相安倍晋三作了简短的交谈。习近平主席表明了中方对发展中日关系的原则立场。

问：近日，新华社陆续发布了习近平主席出席APCE会议期间会见有关国家领导人的消息，但未提及习主席同安倍首相会面。另据台湾媒体报道，宋楚瑜先生也同习主席见了面，但中国官方迄未公开发布消息。以上三种会见、会谈的性质有何不同？

答：刚才我已经介绍了，习近平主席同日本首相安倍晋三在出席APEC会议期间进行了简短交谈。

关于习近平主席在APEC会议期间会见宋楚瑜先生，国台办方面已经就此作出了说明，我没有进一步的信息需要补充。

问：近日缅北局势恶化造成大量难民聚集在中缅边境，这是否给中方造成压力？中方将如何处理难民持续增多的问题？

答：缅甸部分民地武与政府军20日在缅北地区临近中缅边境的缅方一侧发生交火，确实导致部分缅甸边境民众为躲避战乱进入了中国境内。据了解，出于人道主义考虑，中国地方政府已暂时收容了他们，并将受伤者送往中方医院救治。正如我刚才所说，我们将继续密切关注形势发展，并与缅方保持沟通。我们强烈希望冲突双方保持克制，停止军事行动，避免局势升级，采取切实有效措施恢复边境安宁，特别要防止出现损害中方主权和边民生命财产安全的事情。

问：习近平主席和俄罗斯总统普京在出席APEC会议期间举行了会见。你能否介绍有关情况？

答：当地时间11月19日，国家主席习近平在利马会见了俄罗斯总统普京。习近平主席强调，今年以来，中俄双方围绕庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署15周年和建立战略协作伙伴关系20周年，加强全方位战略协作，既促进了两国的共同发展繁荣，也壮大了世界的和平正义力量，中方愿同俄方一道，在新的一年里保持密切的高层交往势头，加大相互支持，巩固政治和战略互信，开展两国发展战略对接，办好媒体交流年等重要人文交流活动，加强在国际事务中的协调和配合，促进世界的和平与稳定。

习近平主席和普京总统还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见，一致同意要维护东北亚、中亚等两国共同周边地区的和平与安全。