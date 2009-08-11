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洛阳市开始对多条道路沿线树木进行集中修剪
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:28
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　　记者从市绿化工程管理处获悉，从昨日起，我市对多条道路沿线进入休眠期的大树进行修剪，若您出行时遇上大树“理发”，建议绕开工作区域行驶。

　　由我市绿化工程管理处负责起草的《行道树修剪技术规范》(以下简称《规范》)河南省地方标准将从本月30日起在全省施行，此次行道树休眠期修剪工作将参照此标准进行。

　　道路沿线树木“理发”，有了省级标准

　　近日，由我市绿化工程管理处负责起草的《规范》这一河南省地方标准出炉，对行道树修剪工作提出要求。

　　市绿化工程管理处相关负责人表示，《规范》根据树木类型的不同，对行道树的修剪季节、修剪频度、修剪方法等都做出了详细解释。当出现强风、暴雨、冰雹、强降雪等极端天气，造成树体倾斜，枝杈劈裂、折断时，行道树更应及时修剪，避免对来往车辆和行人造成伤害。

　　今冬集中修剪的树木主要为落叶树

　　我市的行道树多为落叶树，如法桐、栾树、国槐、榆树等。其中，洛北城区范围内，行道树有60%至70%为落叶树，洛南城区范围内，有80%至90%为落叶树。

　　“给休眠期的大树‘理发’时，会对树木的重叠枝等进行集中修剪，这样做既能保持树木的美观，也能避免因枝干过密影响树木生长。”市绿化工程管理处相关负责人说，冬季修剪还能降低树木在第二年春季来临时发生病虫害的概率。另外，城市中心区的行道树一般根系浅、生长空间小，如果枝叶过高过密会造成土壤松动，碰到恶劣天气，发生倾斜或倒伏的可能性也会增加。减少安全隐患，也是冬季修剪树木的重要原因之一。

　　出行时遇上大树“理发”，建议绕行

　　洛北城区行道树冬季集中修剪于本月下旬开始，包括以下路段：

　　启明南路中州东路至九都东路段、启明西路东花坛至夹马营路段、春都路平等街至建华路段、王城大道中州中路至陇海立交桥段、丽春东路芳林南路至上阳路段、芳林南路九都路至滨河北路段、纱厂东路全线、纱厂西路全线、西苑路太原路至天津路段、景华路延安路至太原路段、南昌路河洛路至西苑桥段、珠江路九都西路至滨河北路段、菏泽街中州中路至唐宫西路段、凯旋东路定鼎路至玻璃厂路段、金业路中州东路至九都路段等。

　　洛龙绿化管理所相关负责人介绍，洛南城区范围内的行道树于本月下旬开始集中修剪。同时，将在行道树的树干底端涂刷专业防虫涂料，起到防虫、防冻等作用。此外，还将对部分新栽行道树进行绕绳保温等。

　　“行道树修剪期间，我们会在道路沿线设置临时围挡。市民出行时，如果遇到大树‘理发’，为保障安全建议绕开工作区域行驶。”市绿化工程管理处相关负责人说，碰到此类情况，也不建议市民将车辆长期停留在树下。

　　树木修剪枝叶，这些问题您也许想知道

　　●为什么有些树木在“理发”时，树枝几乎都被剪光？

　　如果碰上树干逐渐中空的高龄树木，或病虫害严重的树木，就要进行重度修剪，情况严重时，还需要将树枝全部剪去。有些生长年数过长的树木会出现表面无损但内部逐渐中空的情况，此时如果还过多地保留树木的枝叶，就容易倾斜或倒伏。

　　●您家种植的小树，今冬该如何护理？

　　市民家种植的小树多为可观果赏花类的树木，在购买时，树木的高度大多都在2米至3米，直径五六厘米。可以按照成型期的树木护理方式来修剪，只要将病枝、枯枝、交叉枝(两个或多个枝条交叉重叠)、根部萌蘖(niè)枝(从根部长出的一丛丛细枝条)等修剪掉即可。另外，建议每次修剪不宜过重。(洛阳晚报记者 李雨璐)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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