洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
他们不是“笨小孩” 只是有“读写障碍”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:29
分享到：

　　平时聪明伶俐，但读书认字经常不准确，总是跳字漏行或者无法理解阅读内容；懂得计算方法，却总是把数字写反、写错或者计算缓慢……这些孩子真的是让老师和家长头痛的“笨小孩”吗？近日，在河南省首届学校社工研讨会暨读写障碍知识分享会上，华人世界读写障碍领域首席专家、香港理工大学应用社会科学系副教授黎程正家解答了多个关于“读写障碍”的问题。

　　●什么是“读写障碍”？家长如何判断自己的孩子是否存在此现象？

　　黎程正家表示，“读写障碍”也称读写困难，是指智力正常或超常的儿童，在语言的听说、读写能力上落后于同龄人的现象。它源于左侧脑的功能障碍，不会随年龄增加而下降，但可以借助有效的学习策略及情感支持系统降低其对儿童的影响。

　　“据统计，全国有10%的中小学生存在‘读写障碍’。”黎程正家说，对于学龄前儿童，家长可以通过让孩子多次重复长串数字或完整长句来判断，如果孩子经常出现语序颠倒、增字、混淆相似字等问题，就有可能患有“读写障碍”。

　　●网传“7岁至12岁是增强‘读写障碍’儿童读写能力的最佳时期”，这种说法准确吗？

　　黎程正家说，不准确，增强“读写障碍”儿童的读写能力应该是越早越好。只是因为学龄前儿童很少读书、写字，所以极难发现孩子存在这类问题。家人在与孩子相处时，如果发现孩子有不爱说话或表达不清楚等问题存在，应多注意观察，及时发现孩子是否有“读写障碍”。

　　●如果孩子有“读写障碍”，家长应该如何处理？

　　“不善语言表达的学龄前儿童，有‘读写障碍’的概率要比爱说话的儿童高一些。”黎程正家建议，家人在发现孩子有“读写障碍”时，应采取积极的态度，多鼓励孩子进行语言表达，耐心与孩子沟通，倾听孩子的话语，这对增强孩子的读写能力很有帮助，也是预防孩子患“读写障碍”的好方法。

　　另外，“读写障碍”儿童并非笨，相反，他们在音乐、绘画、运动、设计、电子、机械、戏剧等领域可能有着超出常人的天赋。(洛阳晚报记者 李雨璐)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市人社局警示：参保人员请严防三类社保诈骗
  • ·人社部部长：适时出台渐进式延迟退休年龄政策
  • ·这些习惯会毁掉男人生育力 桑拿高温也会损伤睾丸
    		•
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%
        国家统计局18日发布了70个大中城市住宅销售价格统计数据，统计局：10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%。对此...
  • ·“楼吵”是把难开的“锁”要全靠邻里情
  • ·［房产］整顿虚假信息 二手房市场严打“幽灵房源”
  • ·［房产］楼市新政后 刚需：加入“游戏”是早晚事？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布暴雪橙色预警信号 12小时内道...
  • 洛阳发布暴雪红色预警 公交客运高速...
  • 受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时...
  • 为保障轨道交通1号线试验段史家湾站施...
  • 洛阳38路公交车线路延长 市民请注意线...
  • 洛浦公园南北两堤均严禁车辆、携犬入园
  • 河科大一女生在落叶上画画引关注
  • 河南当代最美建筑评选结果出炉 洛阳...
  • 洛阳民间高手自制375件冷兵器
  • 市政部门已制订了降雪应急预案
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    百变发色 厨师用16年换...
    新西兰强震致海床上升2...
    精彩热帖

    落尽琼花天不惜

    雪中漫步洛浦

    定鼎门雪景

    这样施工很危险
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    梅婷与女儿写真曝光

    熊黛林郭可颂婚照...

    大表姐真空上阵

    田亮一家颜值高
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605