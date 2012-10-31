平时聪明伶俐，但读书认字经常不准确，总是跳字漏行或者无法理解阅读内容；懂得计算方法，却总是把数字写反、写错或者计算缓慢……这些孩子真的是让老师和家长头痛的“笨小孩”吗？近日，在河南省首届学校社工研讨会暨读写障碍知识分享会上，华人世界读写障碍领域首席专家、香港理工大学应用社会科学系副教授黎程正家解答了多个关于“读写障碍”的问题。

●什么是“读写障碍”？家长如何判断自己的孩子是否存在此现象？

黎程正家表示，“读写障碍”也称读写困难，是指智力正常或超常的儿童，在语言的听说、读写能力上落后于同龄人的现象。它源于左侧脑的功能障碍，不会随年龄增加而下降，但可以借助有效的学习策略及情感支持系统降低其对儿童的影响。

“据统计，全国有10%的中小学生存在‘读写障碍’。”黎程正家说，对于学龄前儿童，家长可以通过让孩子多次重复长串数字或完整长句来判断，如果孩子经常出现语序颠倒、增字、混淆相似字等问题，就有可能患有“读写障碍”。

●网传“7岁至12岁是增强‘读写障碍’儿童读写能力的最佳时期”，这种说法准确吗？

黎程正家说，不准确，增强“读写障碍”儿童的读写能力应该是越早越好。只是因为学龄前儿童很少读书、写字，所以极难发现孩子存在这类问题。家人在与孩子相处时，如果发现孩子有不爱说话或表达不清楚等问题存在，应多注意观察，及时发现孩子是否有“读写障碍”。

●如果孩子有“读写障碍”，家长应该如何处理？

“不善语言表达的学龄前儿童，有‘读写障碍’的概率要比爱说话的儿童高一些。”黎程正家建议，家人在发现孩子有“读写障碍”时，应采取积极的态度，多鼓励孩子进行语言表达，耐心与孩子沟通，倾听孩子的话语，这对增强孩子的读写能力很有帮助，也是预防孩子患“读写障碍”的好方法。

另外，“读写障碍”儿童并非笨，相反，他们在音乐、绘画、运动、设计、电子、机械、戏剧等领域可能有着超出常人的天赋。(洛阳晚报记者 李雨璐)