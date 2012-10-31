随着信息技术的发展，电子商务已渗透到经济社会发展的各个领域。日前，为了解我市农村电子商务的发展情况，市统计局在全市随机抽取了137个行政村，开展农村电子商务问卷调查。

调查结果显示，在被调查的行政村中，通过电子商务买卖商品、有过电商交易活动的行政村有96个，占七成以上。2015年，这些行政村电子商务销售额共计4270万元，比上年增长35.6%。

在被调查的行政村中，由村民个人开设的网店有26个，其中年销售额在10万元至50万元的有5个，年销售额在50万元以上的有3个。在被调查的行政村中，本村企业通过互联网开展电子商务交易的有11个，开设专门从事网上交易的网店11个，其中电子商务年销售额在100万元以下的网店有5个，年销售额在100万元至1000万元的网店有3个，年销售额在1000万元以上的网店有3个。

村民进行电子商务网络交易，以自学和朋友介绍为主。在被调查的行政村中，有47个行政村的村民是自学网络交易的，占电子商务交易活动的49.0%；有39个行政村的村民是通过朋友介绍学会网络交易的，占40.6%。

农村电子商务的发展，也让村民们感受到生活发生的变化。有99个行政村的村干部表示，以互联网为依托的农村电子商务能促进当地经济的发展，提高农村居民生活水平，占72.3%；有51个行政村认为他们发展电子商务实现了工业品下乡，提高了居民生活水平，占37.2%；有45个行政村认为，发展电子商务实现了农产品进城，促进了产品销售，占32.8%。(洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 褚春阳)