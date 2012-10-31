确保行业税负只减不增，这是营改增的初衷。

今年5月1日起，我市全面推进营改增工作，涉及建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等4万余户纳税人。营改增减了税负，增了活力，让我市企业发展迎来新机遇。

税收负担减少

“按照新税率，我们每月纳税额比营改增前降了4万元左右，降幅近20%。”华阳广场国际大饭店财务部负责人说，酒店将进一步改善装修，为顾客提供更加优质的服务，“国家为我们发政策‘红包’，我们为顾客发品质‘礼包’”。

“营改增后，建筑业和房地产业增值税税率为11%，金融业和生活服务业增值税税率为6%，其中在金融业实行增值税，在全球尚属首例。”市国税局相关负责人说，由以前对营业额全额征税改为对增值的部分征税，避免了重复征税，降低了企业成本。

营改增前后，二手房交易的税率虽然相同，但由于营业税和增值税的计算方法不同，纳税人的税负只减不增。市地税局相关负责人以销售总价为100万元的二手房为例，以前需要缴纳5%的营业税，即5万元的税额；营改增之后，其缴纳增值税之后的收入为100/(1+0.05)(单位：万元)，约95.24万元，即缴纳了约4.76万元的增值税，比之前的营业税少了0.24万元。

截至10月底，我市四大行业入库营改增税款16.51亿元。从测算情况看，我市营改增纳税人的税收负担都有不同程度的减少。

企业活力增加

“在今年8月的申报表中，与缴纳营业税相比我们的税负减少7万元，下降了约7%。”高新区某建筑工程公司财务负责人说，得益于营改增，公司在新建项目中购置了2辆工程车。

该公司一名负责人说：“增值税抵扣链条的打通，给我们建筑业纳税人带来不少实惠，以往不敢买的设备、工程用车，现在只要业务发展需要就敢买。购买设备的增值税专用发票能抵扣，也为业务扩展带来便利。”

市国税局相关负责人表示，本次改革将确保所有行业税负只减不增，以房地产业为例，改征增值税之后，表面上看税率提高了，但是允许抵扣的范围将更广，施工、材料、土地价款等都被纳入抵扣范围，销售自行开发的老项目、存量房，可以选择简易计税方法，按照5%的税率缴税，因此企业的税负预计将有所减少。

根据营改增试点方案，以年销售额500万元为界限，将企业划分为一般纳税人和小规模纳税人，其中小规模纳税人增值税征收率从过去的5%降为3%。也就是说,小规模纳税人减税是无条件的，不用按照纳税人须发生采购等行为并取得进项发票后才能抵扣税款的计税原则，就可直接享受税率降低带来的减税。

纳税服务更优

营改增开始半个月内，市地税部门代替国税部门征收的二手房交易税办理时间从25分钟缩减到5分钟。

纳税人可能不知道，市地税局项目组经过跟踪监控、比对分析，发现影响二手房交易税办税效率的三个“痛点”：征管操作需要在三个系统依次进行，还需要用多个人员身份来回切换登录，操作异常繁杂；计税价格需要在多个项目中录入，且计税价格有整有零，输入过程容易出错；纳税人和税务机关填报表格数量多，且计算复杂，耗时耗力。

市地税局借助现代信息技术，逐一破解技术难题。二手房交易税办理操作过程中，鼠标点击次数由146次减少为86次，输入字符由337个减少到60个，下拉框选取由30次减少到14次……这才有了从25分钟到5分钟的优化。

为扎实开展营改增，全市国税、地税部门增设办税服务场所29个，设置41个营改增绿色通道、36个营改增咨询台，派驻163名业务骨干全力做好咨询答复、前台导税、宣传指引、突发情况处理等工作，并编印了《营改增税收知识宝典》《营改增办税指南专刊》1.7万册，免费发放给纳税人。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 贾浏晖 王朝）