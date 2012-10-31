气温下降，市区道路沿线树木即将进入休眠期。自昨日起，市绿化部门开始对全市行道树进行冬季集中修剪、养护，以保障树木安全过冬，降低因雨雪大风等天气带来的树木断枝、倒伏等安全隐患。

据了解，我市道路沿线的行道树包括梧桐树、栾树、国槐等落叶树种和大叶女贞等常绿树种。其中，落叶树种占绝大多数，洛北城区行道树中落叶树种占比在60%至70%；在洛龙区行道树中，落叶树种占比在80%至90%。

“落叶树种因生长速度快等特点，是冬季集中修剪的主要行道树树种。”市绿化工程管理处相关负责人说，行道树叶子落完后，就要进入休眠期，各项“身体机能”有所降低。冬季修剪，不仅对树木是一次“整形”，待来年抽叶发芽时也更美观；更能及时去除过长的枝条及枯枝，防止遭遇雨雪大风等极端恶劣天气时，出现压断枝干、倒伏，砸伤行人、车辆等情况。此外，冬季修剪还能减小树木在来年春季发生病虫害的概率。

洛北城区行道树冬季集中修剪于本月下旬开始，具体路段包括：启明南路中州东路至九都东路段、启明西路东花坛至夹马营路段、春都路平等街至建华路段、王城大道中州中路至陇海立交桥段、丽春东路芳林路至上阳路段、芳林南路九都路至滨河北路段、纱厂东路全线、纱厂西路全线、西苑路太原路至天津路段、景华路延安路至太原路段、南昌路河洛路至西苑桥段、珠江路九都西路至滨河北路段、菏泽街中州中路至唐宫西路段、凯旋东路定鼎路至玻璃厂路段、金业路中州东路至九都路段等。

洛龙绿化管理所相关负责人介绍，经过多年养护，洛龙区的行道树大多树形不错，长势良好。此次他们一方面将对部分路段行道树的垂枝、乱枝等进行修剪，另一方面将对行道树进行树身“刷白”，将专业防虫涂料刷在树干底端，可起到防虫、防冻等作用。此外，他们还将对部分新栽行道树缠绕草绳进行保温等。(洛阳日报记者 赵佳)