在19日2016洛阳晚报读者节活动现场，有个区域受到大家热捧——政策解答区。11家单位的工作人员现场坐镇，为市民答疑解惑。这种便捷的“一站式”服务，让不少市民直呼“好贴心”。

大家关注的都是啥？记者从中挑选了几个有代表性的问题，请相关单位予以解答，在此与您分享，希望对您有所帮助。

●关键词：房屋过户

市民陈女士：自己有一套房产想转到儿子名下，可以通过哪些途径？

市房管局工作人员：

直系亲属之间过户房屋通常有赠予、买卖等方式。

如果走赠予途径，税务部门会对房屋的价值进行评估，评估的价值一般会比较接近市场价，子女要承担这个评估价4%的契税。如果走买卖途径，按照目前的规定，直系亲属间过户房产，不再由税务部门评估定价，可以根据买卖双方合同中约定的成交价按比例缴税。如果双方把这个成交价定得很低，那么所要缴纳的税款相比赠予途径将会低很多。

当父母低价把房子卖给孩子后，孩子将来再以市场价出售这套房产，就需要按两次交易的差额缴纳个人所得税。所以如果父母将房子卖给孩子的价格太低，孩子将来出售房子时就要承担高额的个人所得税。

●关键词：工商营业执照办理

市民秦先生：自己想开一个保健品店，办理个体户工商营业执照需要提供哪些材料？

市工商局工作人员：

办理工商营业执照的一个条件是办理者有符合规定的固定经营场所，它在开业登记、换照以及变更营业场所的变更登记中都要用到。所以，办理人除了提供身份证原件、复印件等材料，还需要提供房产证明的原件和复印件。

如果市民开店用的是自己的店面，就需要提供自己的房产证；如果是租赁的铺面，房产证明就是房东的房产证和双方的租房协议。

●关键词：城镇居民医保报销比例

市民李先生：参加我市城镇居民医疗保险后住院治疗报销比例是多少？

市社保局工作人员：

参加我市城镇居民医保的居民，其基本医保的年度支付限额为12万元，大病保险的支付限额为25万元。因此，参保者每年最高可报销37万元。

参保居民在一级医院、二级医院、三级医院、家庭病床等级别医院的住院报销起付标准分别是100元、400元、600元、100元，住院报销比例分别为80%、70%、60%、80%。参保居民连续缴费每满5年，医保基金住院报销比例还会提高5个百分点，累计不超过10个百分点。

在参保居民单次住院产生的医疗费用中，属城镇居民基本医保统筹基金支付范围内的部分，在基本医保统筹基金按比例支付后，其个人负担超过8000元以上的部分，由大病保险资金对超过部分按55%的比例给予“二次报销”。

参保居民个人年度多次住院产生的医疗费用，在基本医保及“二次报销”支付后，个人年度累计负担的住院医疗费(含合规、合理的自费部分)超过2.5万元以上的部分，由大病保险资金对超过部分按55%的比例给予“再次报销”，大病保险资金年度个人最高支付限额为25万元。

温馨提醒：

19日读者节当天参加“晚报帮您上头条”的热心读者比较多，如果摄影记者已经为您拍了照片，您在现场没有来得及领取，可以到位于王城公园正门西100米的东方神韵翡翠专营店领取。

读者节鸣谢单位、企业：

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