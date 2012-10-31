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洛阳廉租房租住资格年审启动 年审程序与往年一致
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:32
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　　日前，许多廉租住房保障户拨打晚报热线66778866反映，称从辖区房管部门领到洛阳市廉租住房保障年度复核表(以下简称廉租房复核表)后，到社区、办事处等相关单位盖不了章。记者随后走访了解到，廉租房租住资格年审启动，年审程序参照往年执行。

　　问题：拿着廉租房复核表却盖不成章

　　孙先生今年50岁出头，1998年从部队转业，在部队期间不慎受伤，后被评定为七级军残。这些年，他又得了心脏病，劳动能力基本丧失，妻子身有残疾，下岗后也没再就业，全家就靠他每月1000多元的工资支撑。去年11月，他申请了一套位于涧西区周山新城小区的廉租房。

　　“我这个月14日领到廉租房复核表后，往社区跑了3趟都没盖成章，区廉租办说如果不尽快盖章，我们的廉租房就要转成公租房了，租金每月要涨四五百元，这对我们来说是个不小的负担。”孙先生说。

　　家住涧西区的廉租房保障户谭女士说，她听说今年低保户的廉租房审核程序和往年一样，仍是到户口所在地社区领取复核表，但低收入群体的年审程序有变化，目前他们既未接到社区通知，也未被要求提供相应材料，这一变化让他们很迷茫。

　　记者了解到，在市区像孙先生、谭女士这样遇到类似问题的廉租房保障户还有不少。

　　走访：年审程序有变化，是两部门衔接不畅所致

　　谭女士说，往年廉租房租住资格年审，他们只需要到社区领取复核表，并根据社区要求，提交家庭成员收入证明等材料，交由社区盖章后逐级递交，经过多关审核后最终由房管部门审定租住资格。

　　那么，今年廉租房租住资格年审出现变化的原因是什么？市民政局社会救助科相关负责人表示，依据国务院令第649号《社会救助暂行办法》第七章住房救助第三十七条规定，民政部门只对符合规定标准的住房困难的最低生活保障家庭、分散供养的特困人员给予住房救助，而对于低收入群体的住房保障，并无政策规定由他们负责。

　　市住房保障和房产管理局(下称市房管局)住房保障一科的工作人员表示，自2008年起，廉租房租住资格年审一直由他们牵头组织，民政部门配合开展，有较为规范的程序，但因今年与民政部门在相关工作上的衔接不畅，导致今年低收入群体的廉租房租住资格年审工作出现意外状况。

　　进展：两部门基本达成一致，年审已经启动

　　廉租房租住资格年审受阻，不少廉租房保障户向所在辖区房管部门反映此事。日前，市房管部门和民政部门就此事进行了多次协商，最终达成一致，即今年的廉租房租住资格年审还依照往年程序开展。

　　昨日，记者采访部分廉租房保障户、社区和市房管局得知，廉租房租住资格年审工作已经启动，部分社区已领到了年度复核表，部分廉租房保障户也接到了社区的年审通知，随着相关工作的完善，廉租房租住资格年审工作将很快在市区展开。（洛阳晚报记者 张庆旭）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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