近日记者了解到，我市楼市相关数据及市场表现显示，今年楼市“金九银十”成色足，一些楼盘销售业绩可谓火爆，业内人士普遍看好年末楼市冲刺。

“金九银十”成色足

近日，记者走访我市多家楼盘。中州东路附近一家楼盘工作人员表示，9月和10月楼盘到访量明显增多，较之前增加五六百组，成交量也有所提高。九都东路附近一家楼盘两个月的到访量在400组至500组，单月成交量在70套至80套。定鼎路附近一家楼盘负责人介绍，9月、10月的总到访量约为1300组，成交房源近百套。

采访中不少楼盘负责人表示，9月、10月的到访量、成交量均有所上升，“金九银十”成色不错。

洛阳和利时地产机构公布的最新市场监测数据显示，今年10月，我市商品房供应量达54.80万平方米，同比减少9.35%，环比增加185.57%。商品房销售面积66.70万平方米，同比增加140.62%，环比增加116.42%；其中，住宅销售面积64.17万平方米，同比和环比涨幅高达151.75%和128.77%。

不过，监测数据显示，9月洛阳商品房销售面积30.82万平方米，同比减少35.32%，环比减少49.63%。业内人士解释，由于9月1日起，商品房新版合同启用，多数楼盘需用时细化新合同内容，导致部分业主订房后，实际签约时间延迟，9月实际市场表现还是比较活跃的。

多重利好因素叠加

“金九银十”成色足，得益于多重利好因素的叠加。

全国房地产经理人联合会理事、洛阳和利时地产机构总经理陈胜认为，一方面，利好政策持续发酵，助推洛阳楼市升温加速。相关楼市调控政策出台，此信号不仅促使一些在外打工人员回洛置业，更影响了部分观望人群的心态，进而加快其购房步伐。另一方面，地铁及自贸区项目获批，对我市楼市也带来积极影响，这些因素历来都是刺激楼市的重要因素。

也有业内人士认为，目前我市核心城区房源相对紧张，也促使部分中心城区楼盘在短时间内销售火爆。一些位置好、服务佳、品质过硬的楼盘“越卖越好”。随着各楼盘间竞争加剧，目前不少项目在工程进度、景观示范区展示及社区成熟度等方面均有了明显提升，也提升了购房者对心仪楼盘的信任度。

此外，洛阳目前整体的金融货币环境及房地产政策环境，都处于相对宽松背景下，洛阳楼市在经历前两年低迷状态后，根据市场规律，也到了进入上升通道的阶段。

去库存效果明显

数据显示，今年1月至9月我市总销售面积已达476.65万平方米，而2015年、2014年的全年销售量分别为465.45万平方米、367.46万平方米。

“今年前9个月的销量超过去年及前年的全年销量；加之今年9月、10月的市场供应放缓，供应量远低于销售量，这些均说明今年我市楼市库存去化效应明显。”陈胜说。

岁末将至，结合今后一段时期的土地出让及市场开发摸底情况，预计我市楼市供应量还会持续走低，在市场整体销售量大的条件下，楼市整体将继续保持向上态势。此外，目前刚需依旧是市场主力军，随着年关将至大量返乡群体回洛，预计会对市场起到一定的助推作用。

业内人士表示，随着年末销售冲刺期到来，各大楼盘急需回笼资金和完成年度销售任务，预计楼盘依旧会促销提量，房价将会整体平稳略有上浮。

（洛阳日报记者 赵佳 实习生 牛冬）