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洛阳市将添生物新材料出口“新星”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-22 08:38
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　　“从开工到现在，基本没跑过腿，我非常满意洛阳对客商的服务！”日前，在洛阳益生润精细化学有限公司生物新材料项目建设现场，项目负责人刘东辉高兴地对记者说。

　　刘东辉曾在广东一家商贸公司从事日化原材料经营，联合利华、安利等国际知名日化企业，都是他的大客户。

　　这两年，为扩大上游生产，他打算在中部地区选地投资建厂。他说，项目落户洛阳，是他最正确的选择——项目环评、规划、消防手续都由所在产业集聚区服务人员一手包办，让他能腾出时间，安心搞项目建设。

　　洛阳益生润精细化学有限公司是从事功能型生物新材料的研发、生产和销售的科技型企业。企业投资2.5亿元建设的生物新材料项目位于孟津县华阳产业集聚区，规划用地60亩，总建筑面积2.81万平方米。

　　项目自去年下半年开始建设，如今厂房已建成，设备正在安装，主要产品为水溶性聚合物、WPS改性多糖等，用于牙膏、洗发水、护肤品等日化产品生产。

　　石油副产品被广泛用于日化产品生产，但由于难以处理和分解、对环境影响大等缺点，近年，发达国家对日化产品中的石油副产品原料越来越限制使用。天然提取的生物新材料产品日益赢得国际市场青睐，作为洗发水、牙膏中的添加剂。

　　“我们的产品将从天然植物中提炼而得，80%将出口欧美、东南亚等地区。”刘东辉说。

　　该项目的自动化程度在业界领先。六成以上设备从国外进口，采用了目前国际上最先进的DCS全自动生产工艺，车间内部进行无菌化处理，配料、上料、密封、包装等全部实现电脑操作，通常一班只需要6名工人。

　　该项目计划于年底前全部建成投产，预计年产生物新材料5000吨。届时，我市将添生物新材料出口“新星”。（洛阳日报记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 张利锋）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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