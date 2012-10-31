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农村电商正起步 授之以渔很必要
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-22 08:21
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　　随着信息技术的发展，电子商务已渗透到经济社会发展的各个领域，农村电子商务发展状况日益受到关注。市统计局昨日发布《洛阳市农村电子商务调查报告》，在137个被调查行政村中，虽然有七成村民有过电子商务交易活动，但是利用网络进行产品销售的很少，农村电子商务正处于起步阶段，存在农产品缺乏统一标准、村民缺乏网络交易知识等制约因素。

　　市统计局按照5.0%的比例在全市随机抽取137个行政村，开展了农村电子商务问卷调查

　　1 农村电商被广泛看好

　　开展电子商务交易活动的行政村有96个

　　占被调查对象总数的70.1%

　　2015年，这些村电子商务销售额共计4270万元，比上年增长35.6%

　　认为电子商务促进当地经济发展的行政村有99个

　　占被调查对象总数的72.3%

　　认为电子商务促进工业品下乡的行政村有51个

　　占被调查对象总数的37.2%

　　认为电子商务实现了农产品进城的行政村有45个

　　占被调查对象总数的32.8%

　　2 仍处于起步阶段

　　村民个人开设的网店有26个，其中，年销售额在10万元至50万元的有5个，年销售额在50万元以上的有3个

　　11个本村企业通过互联网开展电子商务交易，其中，电子商务年销售额在100万元以下的有5个，年销售额在100万元至1000万元的有3个，年销售额在1000万元以上的有3个

　　认为本地产品缺乏产品规格、质量标准，不适合网上销售的行政村有64个

　　占被调查对象总数的46.7%

　　认为本地产品知名度低、影响力小，导致网上销售难度大的行政村有38个

　　占被调查对象总数的27.7%

　　认为本地农产品保鲜期短、易在运输途中受损变质，制约了农产品网络销售的行政村有29个

　　占被调查对象总数的21.2%

　　认为运输成本过高制约了农产品网络销售的行政村有4个

　　占被调查对象总数的2.9%

　　认为本地农产品种植自给自足、规模小等原因制约了农产品网络销售的行政村有2个

　　占被调查对象总数的1.5%

　　3 发展农村电商，要授之以渔

　　绝大多数村民使用互联网的有38个行政村占被调查对象总数的27.7%

　　超过一半村民使用互联网的有48个行政村占被调查对象总数的35.1%

　　很少有村民使用互联网的有51个行政村占被调查对象总数的37.2%

　　被调查对象中有电子商务交易活动的行政村

　　村民通过自学学会网络交易的有47个行政村占被调查对象总数的49%

　　村民通过朋友介绍学会网络交易的有39个行政村占被调查对象总数的40.6%

　　村民是通过政府组织开展的电商培训学会网络交易的有6个行政村占被调查对象总数的6.3%

　　村民通过其他途径学会网络交易的行政村

　　在调查中，一些村干部反映，地处山区的行政村外出务工人员较多，村民多是老人和孩子，文化水平低，经济条件落后，发展农村电子商务较为困难

　　调查人员建议，应加大对农村电子商务的宣传力度，开展电商业务技能培训，增强村民信心，对有意向开网店和发展电子商务的村民给予帮助

（洛阳日报记者 李冰 通讯员 褚春阳）

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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