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孟津县委书记黄玉国：抓好党建夯实基础 凝聚力量务实发展
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-22 08:17
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　　“只有基层党组织坚强有力，党员发挥应有作用，党的根基才能牢固，党才能有战斗力。”孟津县委书记黄玉国在接受采访时表示，孟津县委始终坚持党要管党、从严治党的工作要求，以党建工作引领群众工作、维护社会稳定、推动经济社会发展。

　　“作为县委书记，必须始终把抓好党建作为最大的政绩，全面履行主体责任。”黄玉国表示，孟津专门成立了县委党建办，整合纪检、组织、宣传、统战等部门力量，回归党建主业，统筹协同推进，构建了大党建工作格局。同时，孟津县将党建工作作为全县六大板块工作之一，建立了县委常委会隔月听取汇报、季度总结点评、半年评议考核等工作机制。

　　为抓实“第一责任人”职责，黄玉国说，孟津推行乡镇“党委书记负总责、副书记专职抓、相关领导参与抓”的党建工作体制，研究出台了各级党组织书记党建工作述职评议制度，切实把抓党建的责任落到实处。

　　黄玉国表示，为提高制度建设科学化水平，孟津组织开展了党建制度清理、规范和修订工作，截至目前，县、乡、村和县直单位累计新修订、规范各类党建工作制度210多项，实现了有制可依、有矩可循。

　　为认真贯彻落实党的十八届六中全会和省、市党代会精神，孟津县出台了严肃党内政治生活制度和党建监督员工作制度，探索建立了基层民主科学决策“四个一”、矛盾调解化解“八个一”、便民服务“三联动”、落实“两个责任”“四责一保障”等制度机制。“只有严格落实，才能有效发挥制度效用。”黄玉国表示，孟津县将制度落实情况作为对基层党组织巡察的重要内容，建立各级党组织党建工作问题清单、任务清单和责任清单，经常开展督察指导活动，以促进党建制度落实、落细。

　　“基层党建工作千头万绪，只有突出重点抓住‘牛鼻子’，才能确保党建工作破局。”黄玉国表示，孟津县始终以增强党组织整体功能为目标，狠抓组织、队伍建设和保障措施落实。今年以来，通过认真开展县、乡党委换届工作，孟津县选出了新一届党委、纪委班子；整顿后进村178个，分批次派驻第一书记198人次；新建或修缮村级组织活动场所78个，规范党群服务中心234个；建成“两新”党组织302个和社区“大党委”6个。

　　为加强基层队伍管理，激发基层干部工作热情，黄玉国介绍，孟津县建立村干部、党代表和党员信息库，制定村干部和党员双“红线”管理办法，出台了村级后备干部队伍建设意见，探索形成了党员发展“五制”工作法、流动党员“五个一”管理模式。同时，加大对基层党员干部的关爱激励力度，将村级组织办公经费调整为每年1.5万元，大幅提高了村干部工作报酬；连续7年评选优秀村党支部书记和村委会主任210人次，累计发放奖补资金70余万元。

　　黄玉国说，为破解基层党建工作难题，孟津县始终坚持问题导向、创新工作方法，不断激发党建工作活力。通过创新实施党建“试验示范”工程，孟津县围绕推进落实“河洛党建计划”，建成“河洛党建计划”示范点6个、县级示范点62个，转化提升软弱涣散党组织22个；通过创新实施“凝心聚力”工程，对全县农村采取班子选优配强、组织条块结合、群众分类服务、“两委”职责延伸、党员设岗定责等措施，有效破解部分党组织服务缺位等问题；通过创新实施“党建+”模式，积极推行“党组织+合作社+农户+产业基地”党建工作模式，以“农字号”党组织建设助推孟津梨、送庄果蔬、常袋红提、瀍源玫瑰等特色产业发展。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 许利营）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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