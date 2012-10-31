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天帮忙，人努力，霾散了
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  河洛时评      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:32
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　　寒潮来了，风雨来了，雪可能也要来，市区连日不佳的空气质量有较大改善，昨日下午就是“优”啦！进入雾霾高发季后，空气质量总是众网友非常关心的话题。

　　@牙签玉轴最盼望的就是刮风下雨：雾霾来时空气又干又呛，这风一吹、雨一下，感觉不错。盼望天气转变最着急者莫过于@榆程大王：真是等得心都快碎了！@千山寒_感慨：小时候总想当个作家，长大后仍时常有此憧憬，雾霾严重时尤甚——因为作家就在家工作啊！

　　谈起雾霾天的生活，@三尺万卷很无奈：一咬牙网购了好几款口罩。

　　雾霾伤人，不只是伤身体，也“伤心”？@vanity_vestige就是这类“受害者”：枯坐在家里，呆望着窗外，满脑子都是“黑暗系小说”的桥段。长此以往，非抑郁不可？

　　在@湖南女子学院张闻骥看来，有所行动的人越多越好：别的不说，少开一天车总能做到吧？@鸿雁滑翔补充道：虽然汽车尾气占雾霾成因的比例难以确定，但其危害是显而易见的。外出休闲娱乐时就别一人一车了吧？

　　的确，天帮忙，不能忽视人努力。如果你留意晚报，为打赢大气污染防治攻坚战，市里真是拿了硬办法！限产、停产、错峰生产，治理工地扬尘，渣土车停运——哪一项，都是决心的体现。确实，如果总是过于强调气象因素，一旦风来雨来，就好像雾霾压根儿没来过一样，那可不行！对此，@樊耀文微博认为，治霾本身就是“持久战”，最关键的还是工作的提前量，“也有笨办法，就是整个秋冬季都坚持整治。相关部门绷紧弦，多累一点儿，市民就少操心一点儿。驱霾要靠老天爷帮忙，更要靠自己多努力！”(王斌)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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