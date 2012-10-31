市纪委日前通报3起违反中央八项规定精神典型问题，涉及违规接受宴请、大操大办寿宴、违规使用公务用车等问题。

●洛宁县卫生计生委医政股股长王洪吉等6人违规接受宴请等问题

2016年1月12日16时，王洪吉和本单位职工贾祎、乔玉民及县中医院副院长鲍英杰、县保健院副院长曹万章、县人民医院医务科科长牛耀刚等一行6人对洛宁县博爱医院进行行医资格年度检查，于19时接受博爱医院办公室主任牛书恩和护理部主任何六苗安排的宴请。餐后，王洪吉、鲍英杰、曹万章和牛耀刚4人又接受邀请去娱乐场所唱歌。其行为严重违反廉洁纪律。2016年9月，洛宁县纪委分别给予王洪吉、鲍英杰党内严重警告处分；洛宁县卫生计生委分别给予曹万章、牛耀刚行政记过处分，给予贾祎、乔玉民行政警告处分。

●伊川县彭婆镇南衙村党支部书记张九卿大操大办母亲寿宴问题

2015年11月16日晚上和2015年11月17日中午，张九卿在没有按照规定向彭婆镇纪委备案的情况下，分两次为其母亲祝寿，共待客50余桌，并连续2天在村中安排4场大戏，在群众中造成不良影响。2016年8月，伊川县彭婆镇纪委给予张九卿党内严重警告处分。

●栾川县盐业局党组书记、局长黄忠臣，工作人员卜雯霞违规使用公务用车问题

2016年9月14日，黄忠臣和卜雯霞使用单位牌号为豫C8C718的公车，于17时30分到栾川县实验二小分别接儿子、女儿放学并送回，其行为构成公车私用错误。2016年9月，栾川县纪委给予黄忠臣党内警告处分，栾川县监察局给予卜雯霞行政警告处分。

市纪委强调，落实中央八项规定精神只有进行时没有完成时，必须严防死守、一寸不让。全市各级党委(党组)要切实承担起全面从严治党主体责任，强化“一把手”责任担当，发挥党组织核心领导作用，层层传导压力，推动责任落实，切实加强对党员干部的教育管理和监督，把严明的纪律规矩体现在日常监管中。各级纪检监察机关要坚持纪挺法前，积极践行监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓常，紧盯“四风”问题新动向、新表现，勇于担当，敢动真格，对发现的违规违纪问题，一律严查快办，点名道姓通报曝光，持续释放利剑高悬的强烈信号。全体党员要自觉强化看齐意识，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做，以实际行动促进党风政风好转，带动民风社风转变，推动中央八项规定精神在我市落地生根。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 薛浩平）