核心提示

省第十次党代会报告指出，建设中部领先的城乡电网，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。市第十一次党代会报告也提出，推动城乡电网改造升级，提高太阳能、风能和水能等可再生能源利用率，打造国内有重要影响力的综合能源基地。按照省、市党代会的要求，国家电网洛阳供电公司服务脱贫攻坚、完善基础支撑、保障经济运行的脚步更加坚定。

入冬以来，气温走低，伊川县鸦岭乡柿树洼村很多村民家却暖意融融。随着农村电网改造升级，该村也能用上“小太阳”取暖器了。

脱贫攻坚“开路者”

18日下午，孟津县常袋镇潘庄村的庄稼地里呈现出一派热火朝天景象。电力工人动作娴熟地爬上电线杆，对一眼深水井的供电设施进行改造提升。(上图)

这眼深水井，是潘庄村3个组的村民唯一的饮用水来源。村民王静涛家的1亩旱地虽然紧临这眼水井，可因为原有供电设施设计标准偏低、电压不稳定，井水只能解决“吃水难”问题，不能进行灌溉。“现在好了，水井的供电设施一改造，村里2400多亩地浇水有了保障，小麦能增产，还可以种些经济作物，摘掉贫困村的帽子大有希望。”该村党支部委员郭俊义笑着说。

伊川县鸦岭乡柿树洼村也是贫困村。以前，村里只有1台100千伏安的变压器，设备老化严重，电压不稳、跳闸等问题突出。村民康随健在村东头开了一家小超市，因为电力不“给力”，2台冰柜只能轮着用，生意没少受影响。今年9月，国网伊川供电公司对该村电网进行改造升级，新装了1台200千伏安的变压器，困扰村民多年的电压低问题得到解决。

国网洛阳供电公司副总经理马晓久说，今年，国网洛阳供电公司把全市贫困程度最深、工作难度最大、发展底子最薄的669个精准扶贫村，作为扶贫攻坚的主战场，逐村实施电网改造升级，确保贫困村提前半年完成脱贫任务。

绿色能源“排头兵”

这两天，河南洛宁抽水蓄能有限公司筹建处副主任张兴彬有点儿忙。一方面，他要会同专家对洛宁抽水蓄能电站的项目可行性研究报告进行内部审核；另一方面，还要督促施工人员对于规划的电站上下水库道路进行整修，方便项目启动后车辆进出。当前，洛阳电力装机容量已经突破1000万千瓦，位居全省第一，但这些发电机组以火力发电为主。“近年，我国能源结构呈现清洁化、低碳化发展趋势，太阳能、风能、水能等新能源受到青睐。”有着多年抽水蓄能电站建设经验的他，非常看好这一洛阳首个抽水蓄能电站项目。

“这里，将来就是洛宁抽水蓄能电站的下水库，通过一条4公里的引水隧道，和鳔池村的上水库连接起来。”站在洛宁县涧口乡白草坡村，张兴彬指着身前的山谷说，电站能够实现在用电高峰期，将水能转化为电能，并入电网供给企业、市民使用；在用电低谷期，将电能转化成水能。

“村民和国网洛宁供电公司的人员都很配合，大家都盼着项目能早点开工。”张兴彬说，电站建成后，通过智能化的远程操纵，实现调峰填谷、调频调相、事故备用、促进新能源消纳等，进一步优化洛阳地区的电源结构，缓解河南电网和华中电网系统调峰调频压力，促进节能减排和大气污染防治，助力构建现代基础设施体系……

经济发展“先行官”

经济发展，电力先行。今年以来，全市经济保持了健康快速发展的良好势头，用电量一举扭转了持续下行局面，全市社会用电量、工业用电量均实现稳定增长。

马晓久介绍，为响应市委、市政府坚决打赢大气污染防治攻坚战的号召，我市某企业需要关停、改造部分发电机组。关停、改造期间，企业面临停产或高成本外购电的“两难”情形。得知这一情况，国网洛阳供电公司积极争取“电量代发”政策，确保企业正常生产用电。

国网洛阳供电公司还动态跟踪18个产业集聚区及万年硅业、升龙广场、万安山等重大项目的进展，“一对一”进行责任分包，确保这些项目能够及时用电。

“十三五”期间，洛阳电网将规划投资120亿元，建设500千伏洛阳东变电站、220千伏城西变电站、110千伏创业变电站等96座110千伏及以上变电站，电网整体供电能力突破1000万千瓦，提升洛阳电网规模和供电能力。

“目前，我们正按照省、市党代会要求，督促各个部门细化方案，跟踪对接各相关单位，积极推进项目落地，为全市经济社会发展铺就‘电力高速路’。”马晓久说。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张静 文/图）