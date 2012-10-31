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用和气冲散戾气
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  河洛时评      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:32
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　　人的内心像一个跷跷板，戾气重了，快乐就轻了，生活质量就低了。

　　看晚报，一男一女被硫酸烧伤，据参与施救的医生说，男方称俩人曾是恋人关系，女方因不满分手，才做出此番举动。具体情况，警方正在进一步调查核实。

　　用硫酸伤人，想想都是一件让人头皮发麻的事儿。抛开此事尚未明晰的枝节不说，青年男女，遭遇如此严重的伤害，实在令人惋惜。身处社会中、人群里，难事儿、烦心事儿、痛心事儿，甚至一时觉得过不去的事儿，总是难免。情绪走不出来，心中滋生戾气，问题就大了。浸染戾气的人，容易钻牛角尖，好走极端，无论大事小情，动辄说狠话，甚至下狠手。

　　对于很多人来说，戾气，大多源于“痒”，显于“怨”：痒，是不满、不愿、不甘；怨，则是因为想寻求心理平衡或情绪宣泄。

　　遇到戾气重的人怎么办？针锋相对不是个好办法，不如用自己的和气冲散对方的戾气。

　　前几天，遇到这样一件事。某单位大门口，一车欲驶出，一车要驶入，险些撞上，两车急刹。驶入车司机气急败坏，大声斥责；驶出车司机只是探出头来，笑一笑，摆摆手，示意驶入车先进。

　　懂得谦和，是聪明人。先出后进，这是常识，按理驶入车司机实在没有理由发作。可你想想，争执甚至叫骂，又有什么意义呢？于人于己又有何好处？

　　晚清的怪杰辜鸿铭曾这样评价中国人的性格，说在“深沉、博大和纯朴”的中国文明三大特征熏陶中，中国人拥有“那种难以言表的温良”。遗憾的是，不可否认，这年头儿，身上像绑了一个火药桶的人不少。那桶里，堆满了沮丧、愤恨、嫉妒、恼怒、失望等精神火药。我们因此应明白一个道理：不可理喻之人，何苦要去招他？

　　戾气重的人，往往看什么事都不顺眼，看不上别人，更看不见自己。可是，人的内心像一个跷跷板，戾气重了，快乐就轻了，生活质量就低了。我们倒是不妨扪心自问，自己最近是不是脾气大了、气不顺了、想不开了？如果有，就提醒自己注意。

　　和善的人，不是没有脾气和原则，而是懂得如何与别人相处，与自己相处，懂得及时用一团和气去化解一腔戾气。内心月朗风清，自然就不会被坏情绪所左右，干出出格的事来。(新闻观察员洛谭)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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