昨日，面对寒冷天气，市救助管理站有关负责人表示，他们已提前采购物资、加强巡查，采取相关措施帮助需要救助的人员平安度过这个冬天。

该负责人说，市救助管理站已提前采购棉被、棉衣、棉鞋及常用药品等物资，对于愿意接受救助管理机构救助的流浪乞讨人员，将为其提供包括食宿、医疗、心理疏导等救助措施在内的多方位救助。对于劝说未果不愿进站接受救助的，将为其提供方便面、火腿肠、棉衣、棉被等必要的物品。

该负责人说，他们将加大街面巡查救助力度，在流浪乞讨人员集中区域进行巡查，重点对桥洞、涵洞、废旧房屋、城乡接合部等较偏僻的地方开展大排查活动，做到发现一例、救助一例。

对街面流浪乞讨人员和有特殊困难需要救助的人员实行“先救助后查询”原则，先劝导其到救助管理站接受救助，再甄别返乡或安置。对精神病人、危重病人按照“先救治后救助”的原则，先将其及时送往定点医院救治。对符合资助返乡条件的提供“一票式资助返乡”，对老年人、未成年人、行动不便的受助人员实行护送返乡。

市民在街头发现流浪乞讨人员，请拨打110报警或拨打晚报热线66778866、市救助管理站24小时救助热线62267164，救助人员将在60分钟内到达现场进行救助。(洛阳晚报记者 连漪)