日前，有网友曝料称，20日中午12点左右，北京顺义中央别墅区发生了一起外国公司驻华高管因停车口角纠纷当众辱骂中国居民的事件，该高管蔑称“中国人都是杂种养的”。21日，戴姆勒大中华区官方发表的媒体声明，声明中称“相关部门仍在调查，目前正全力配合调查工作，对于此次私人纠纷深表遗憾，纠纷中员工的任何个人言论完全不代表我司立场。”

网友20日爆料称，事件因为一起微不足道的停车口角纠纷：北京顺义区一位中国业主在倒车进入停车位，此时一辆黑色奔驰R系轿车尾号【京QC2560】，突然快速从后方驶来并抢占了车位，驾驶人为一位白人中年男子。

正在倒车进入车位的中国业主与其理论。对方高声回答：“I am in China one year already.The first thing I learned here is：ALL YOU CHINESE ARE BASTARD!”“我来中国一年了。到这里我明白的第一件事就是你们中国人都是杂种(狗娘)养的！”

周围人听后很气愤，围住该男子和其理论。该外籍男子竟然拿出辣椒水喷雾剂来驱散周围人，一名中国业主被喷伤眼睛。后经核实，该外籍男子为德国奔驰汽车驻中国高管，名为Rainer Gartner，住裕京花园。在现场的中国业主十分气愤，准备启动法律程序，追究该辱华外籍男子的法律责任。据媒体消息，顺义警方正在进一步工作中。

以下为声明全文：

关于戴姆勒员工私人纠纷的媒体声明

关于11月20日一名戴姆勒卡客车(中国)有限公司的员工在北京与另一名当事人发生的私人纠纷，相关部门仍在调查，我们目前正全力配合调查工作。

我们对于此次私人纠纷深表遗憾，纠纷中员工的任何个人言论完全不代表我司立场。

一直以来，戴姆勒在全球提倡平等尊重的价值观，在中国亦是如此。我们致力于成为有责任感的中国企业社会公民，并与中国社会发展共同进步。

调查结束后，我们将相应采取一切必要的处理措施。