印度北方邦警方20日证实，一列快速列车当天在印度北方邦布克拉扬地区脱轨，截至发稿时，死亡人数已升至103人，另有150多人受伤。

据了解，这列列车从印度东北部城市巴特那驶往中部城市印多尔。警方表示，脱轨事故大约发生在当地时间20日凌晨3时左右，距离北方邦城市坎普尔大约100公里，其中有包括硬座和卧铺车厢在内的14节车厢脱轨。

许多车厢被挤压变形

死伤人数或进一步增加

印度铁道部一高级官员说，事故发生时正值深夜，许多乘客正在熟睡，所以伤亡惨重。目前当局已派出大量救护人员到现场展开救援。

当地电视台画面显示，事故现场一片狼藉，许多车厢已被挤压变形，玻璃碎屑和钢管散落一地。救援人员正在用切割机等救援工具切割车窗，争取救出更多受困乘客。北方邦警方官员达尔吉特·乔杜里说，救援人员在使用气割器时非常小心，“因为还有人受困”在脱轨车厢内，死伤人数可能进一步增加。

印度陆军和空军也派出救援分队，许多私家车自发运送伤者去医院。

出事列车上的一名中年男子告诉记者：“列车突然大幅度摇晃，随后停下来，我们被惊醒，逃了出来。”

电视画面显示，列车脱轨后，大批旅客提着行李跨过铁路边的田地，赶往附近一条公路，那里有大巴车可以送他们去最近的村镇。

脱轨或由钢轨断裂导致

印度铁道部已着手调查

据了解，坎普尔是重要的铁路枢纽。印度铁路公司发言人阿尼尔·萨克塞纳表示，目前该条铁路线上的列车已经被调整至其他路线运行。

消息人士透露，此次脱轨事故是由钢轨断裂导致。不过，确切的原因还要等调查之后才能得知。印度铁道部长苏雷什·普拉布承诺，将立即着手调查脱轨原因，并将启用“尽可能严厉的措施”惩罚责任人。

印度总理莫迪在推特上发文，称列车脱轨导致人员伤亡让他“悲痛得无以言表”。莫迪政府先前承诺在5年内投资1370亿美元，以实现印度铁路系统的现代化升级改造。莫迪表示，已督促相关部门立即展开调查。另据报道，印度铁路公司已宣布对此次事故中的伤亡者家属给予经济补偿。

印度系列车脱轨高发国家

印度铁路线长度位居世界前列，每天运送超过2300万乘客。在印度，坐火车是长途旅行的主要方式。

但是，印度铁路系统缺乏资金，维护不善，安全标准低，导致印度成为列车脱轨和相撞事故的高发国家。

按路透社的说法，每年数千印度人死于铁路事故。据印度媒体提供的数据，截至目前，今年印度已发生了6次重大火车事故。