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网络直播"最严规定"下月起实施 直播不能再"任性"
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 光明日报 2016-11-21 09:25
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　　2016年被称为“网络直播元年”。作为当前最为火爆的风口产业之一，网络直播方兴未艾却乱象频出。日前，有网友热议，网络直播平台“快手”的一些主播为了涨“粉丝”，在四川凉山州贫困区某农村做“伪慈善”，直播时发钱、结束后收回。

　　公益慈善竟然成为某些无良网络主播捞钱的手段。“伪慈善”事件经媒体曝光后，立即引发热议。业内人士呼吁，要严格执行网络主播实名制登记和“黑名单”制度，严管网络直播中的违法违规行为。

　　“伪慈善”背后是“吸粉”、赚钱

　　这段网络主播涉嫌直播“伪慈善”的视频近日在网上流传，引发了网友的关注。

　　此事曝光源于几个直播团队的内讧，他们在网络上相互指责对方在做“伪慈善”。“快手”网络主播“快手黑叔”最初发布的视频显示，某白衣男子从一群村民手中收走成沓的百元大钞，交给一名手臂布满文身的男子，这名男子接过钞票后，一边清点一边转身离去。然而，另一名网络主播“快手杰哥”也不甘示弱，指责对方为了“吸粉”、“吸金”，对受捐对象“怎么惨、怎么弄”，甚至为增加效果往孩子脸上抹泥。

　　打着做公益慈善的幌子，在贫困地区直播发钱，再配上伤感动情的音乐——主播这般“费尽心思”最主要的目的，就是赚钱，让粉丝在观看直播献爱心时刷礼物。“快手黑叔”在直播视频中甚至明言，以公益的名义做直播，一个月收入可达六位数，而真正花在公益上的钱却九牛一毛。

　　不良网络主播们的网上互掐，揭开了网络直播乱象的冰山一角。“新出台的《慈善法》规定，不能借助慈善的方式敛财，更不能以此欺骗公众，甚至侵害被救助者、未成年人本人的隐私。网络主播利用噱头炒作、吸粉，属于欺诈公众行为。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍说。

　　对此，成都市义工联合会理事长苏世杰接受媒体采访时也表示，“伪慈善”行为是对公众的欺骗和对爱心的肆意践踏，极有可能造成贫困地区干部群众对“真公益”的误读，破坏公益的土壤，造成“劣币驱逐良币”的尴尬。

　　打“擦边球”，平台野蛮生长存隐忧

　　随着互联网直播终端由PC端走向移动端，直播开始步入“全民时代”。中国互联网络信息中心发布的第38次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，网络直播用户规模达到3.25亿，占网民总数的45.8%。

　　如今，资本的狂欢滋生了众多的直播平台：有以YY为例的传统秀场，也有以斗鱼、熊猫为例的游戏直播，还有类似映客、花椒的泛娱乐直播。艾瑞咨询调研显示，2016年平均每三天就有一家直播平台成立。

　　直播飙车、吃灯泡、猎杀野生动物、裸露肢体进行性挑逗、爆粗口情绪宣泄……在网络直播呈现井喷式发展的同时，也衍生出种种乱象。

　　国家互联网信息办公室有关负责人表示，据不完全统计，在国内提供互联网直播平台服务的企业超过300家，且数量还在增长。有的直播平台打擦边球，靠低级趣味博取眼球，有的传播违法违规内容，还有的平台违规开展新闻信息直播。

　　“网络直播乱象产生的根源，与其运营模式和营利模式有关。”朱巍认为，为追求商业利益，网络主播忽视法律和道德底线，甚至以“做电商”“搞公益”“组建社团”“交友”为幌子从事违法活动；而个别直播平台放任网络主播的违法行为，已对产业、社会和网民合法权益造成了严重后果。

　　“实名制+黑名单”，网络直播不能再任性

　　在“伪慈善”事件中，网络主播的账号被冻结后，很快又发布了新账号，继续吸引“粉丝”关注。业内人士认为，如果主播实名制登记和“黑名单”制度能够严格执行，那些劣迹主播将不再有生存土壤。

　　11月4日，国家网信办出台的《互联网直播服务管理规定》(简称《规定》)正式为网络直播界定底线，“实名登记”“即时阻断”“新闻信息先审后发”等举措均剑指行业乱象。

　　另外，主播“黑名单”制度也随着《规定》出台建立起来。《规定》要求，对直播实施分级分类管理，建立互联网直播发布者信用等分级管理体系，建立黑名单管理制度，对纳入黑名单的互联网直播服务使用者禁止重新注册账号。

　　“‘黑名单’在网络直播行业意义重大，很多网络平台为了商业利益，不惜违背法律底线留住能够获利的主播，即便明知其是‘问题主播’，平台担心主播‘跳槽’，也不敢轻易得罪。”朱巍表示，“黑名单”制度建立后，对纳入“黑名单”的主播将“禁止重新注册账号”，并向省级和国家互联网信息办公室报告，这样一来，“黑名单”主播将不能肆意“用脚投票”来要挟平台，也就让法治与诚信重回直播市场。

　　这项被称之为网络直播“最严规定”将于12月1日正式实施。业界人士认为，这段时间，违规平台和“问题主播”应抓紧自查、整改，否则面临的将是“最严惩处”。

　　(光明网记者李政葳)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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