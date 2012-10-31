日本广告巨头电通公司要求员工长时间加班，导致一名24岁年轻女职员不堪重负自杀。这起被认定为“工伤”的过劳死事件将电通公司推上舆论的风口浪尖，成为众矢之的。

据美国彭博社11月19日报道，迫于外界压力，日本电通公司重新审视被称为“魔鬼十训”的严格社训，可能不再灌输“工作重于生命”的观念，改善易引发过劳死的高压工作氛围。

电通公司成立于1906年，是日本广告界的“巨无霸”，在全国拥有逾5万名雇员。2015年圣诞节，刚刚入职不到半年的年轻女职员高桥祭因工作劳累患上忧郁症，在宿舍自杀身亡。

这一事件被日本当局判定为因劳动时间过长的“过劳死”。此前日本劳动法令规定，每月的总加班时间最高是70个小时，而高桥从2015年10月起平均每个月的加班时间都在100个小时以上。日本劳动部还成立了一支“过劳扑灭特别督察队”，自今年10月中旬开始对电通一些部门进行“临检”。11月7日，督察组还对电通总部和两家分公司展开大搜查，并强制押收文件。

日本有分析指出，电通公司内部制定了被称为“魔鬼十训”的严格社训，教导员工把工作看得比生命更重要，其中一条是“面对工作，不准放弃，宁死不放手，直至达成(工作)目标”。而这种高压式的劳动氛围，是过劳死的真正病源。

11月9日，高桥的母亲在新闻发布会上指责电通公司“魔鬼十训”暴露了这家广告巨头剥削压榨的企业文化。“有一条非常出名的社训是这么写的，‘宁死也不要放弃你的工作’，”这位痛失母亲控诉道，“没有工作比生命更重要！”

彭博社称，当前的舆论环境致使电通公司面临巨大压力，下一版分发给新入职员工的公司手册中，可能会删去关于“魔鬼十训”的内容。