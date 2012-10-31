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(央视新闻客户端)习近平主席当地时间19日上午在秘鲁首都利马出席亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会并发表主旨演讲，他说中国以“一带一路”结成志同道合、互信友好、充满活力的“朋友圈”。

2015年11月，习近平在马尼拉举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲时也曾提到“一带一路”，当时的说法是：两年来，“一带一路”得到60多个国家和国际组织积极响应和参与，势头已起，效应初显。

短短一年后，习主席再次论述“一带一路”建设发展时，他说：

3年前，我提出“一带一路”倡议，就是要以互联互通为着力点，促进生产要素自由便利流动，打造多元合作平台，实现共赢和共享发展。截至目前，共有100多个国家和国际组织积极参与和支持，结成志同道合、互信友好、充满活力的“朋友圈”。

习近平说：亚洲基础设施投资银行开业运营，丝路基金顺利组建，一批重大项目付诸实施，产生巨大经济社会效益。

中国将同各方一道，秉持共商、共建、共享原则，推进政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，实现发展战略对接，深化互利合作，为区域经济发展和民生改善注入强大动力。我们欢迎各方参与到合作中来，共享机遇，共迎挑战，共谋发展。(央视新闻客户端)